AI业务计划生成器：您的成功路线图
使用AI生成投资者准备好的业务计划，然后通过从脚本到视频的功能将您的执行摘要转化为引人入胜的演示视频。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
寻求融资的初创公司将发现，使用投资者准备好的计划制作引人注目的更新是多么简单。这个45秒的视频面向寻求投资的企业家，采用动态且引人入胜的视觉风格，并配有欢快的背景音乐。只需输入您的脚本，HeyGen的从脚本到视频功能即可轻松将您的文字转化为精美的演示。
通过清晰、信息丰富的60秒视频，让您的团队和利益相关者了解关键的财务预测和市场分析。专为市场团队和财务分析师设计，这个视频展示了数据驱动的视觉效果，如图表和图形，并配有清晰的旁白。利用HeyGen的语音生成功能，确保您业务计划更新的每一个复杂细节都能精准传达并产生影响。
准备好创建引人入胜的业务更新而无需从头开始吗？为小企业主和顾问制作多功能的30秒视频更新，展示您的最新演示文稿或运营见解。此提示鼓励使用创意和适应性强的视觉风格，设计简洁且语气友好，通过利用HeyGen的广泛模板和场景，将您的AI业务更新生成器内容生动呈现。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何通过AI简化视频制作？
HeyGen通过使用先进的AI虚拟形象和从文本到视频的技术，帮助企业和企业家轻松生成专业视频。这个AI生成器将您的脚本转化为引人入胜的内容，并配有逼真的语音，使复杂的视频制作变得极其简单易用。
我可以使用HeyGen的平台自定义我的AI视频吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的自定义选项，包括多种模板和场景供您选择。您还可以应用品牌控制，如您的标志和颜色，确保您的专业视频内容完美契合您的营销策略。
HeyGen可以生成哪些类型的视频内容？
HeyGen非常适合创建多样化的专业视频内容，从营销材料和产品说明到内部沟通。您可以轻松制作高质量的视频，配有语音和字幕，适用于各种平台，帮助初创公司和企业家有效沟通。
HeyGen是否提供面向全球观众的功能？
是的，HeyGen通过自动字幕生成增强了视频的可访问性。此外，您可以调整纵横比并以多种格式导出视频，使您能够轻松在不同平台上与更广泛的观众分享您的专业内容。