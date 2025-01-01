释放你的故事：AI商业故事视频制作工具

通过引人入胜的营销视频吸引观众，展示一致的AI虚拟形象，为任何内容创作者提供无缝的视频制作解决方案。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个90秒的教学视频，专为企业学习与发展团队和人力资源专业人士设计，展示HeyGen的AI虚拟形象在创建引人入胜的培训模块中的强大功能。视觉和音频风格应具教育性、清晰且友好，配以冷静权威的旁白，引导观众了解一致角色的好处。叙述将强调使用AI虚拟形象如何在整个组织中个性化和标准化学习体验。
示例提示词2
创建一个动态的45秒宣传视频，面向营销机构创意人员和媒体购买者，强调HeyGen作为直观的AI视频平台，用于快速内容迭代。视觉风格必须快节奏且视觉吸引力强，具有快速剪辑和生动动画，配以充满活力的旁白。核心信息将突出机构如何轻松利用HeyGen的模板和场景按需制作高质量的营销视频。
示例提示词3
为寻求扩大全球影响力和简化制作的独立内容创作者和YouTuber制作一个有见地的2分钟视频。该视频将采用引人入胜的全球主题视觉风格和多样化的旁白选项，重点介绍HeyGen的高级旁白生成，包括自动唇同步和旁白，如何革新多语言内容创作。叙述将强调本地化视频的轻松性，为创作者节省大量时间和精力。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI商业故事视频制作工具的工作原理

轻松打造引人入胜的商业叙事。使用AI驱动的工具将您的脚本转化为专业、吸引人的视频，增强您的叙事影响力。

1
Step 1
创建您的故事
首先在HeyGen中编写或粘贴您的脚本。我们的平台作为一个“AI视频创作”工具，将您的文本转化为动态视频，成为您商业叙事的基础。
2
Step 2
选择您的主持人
从多样化的“AI虚拟形象”中选择一个作为您品牌的代言人。这些可定制的数字主持人确保您的故事在屏幕上呈现专业且一致的形象。
3
Step 3
添加视觉效果和声音
通过背景音乐、库存媒体丰富您的视频，并为您的脚本定制“旁白生成”。微调您的视觉和音频，以引起观众共鸣并提升您的信息。
4
Step 4
导出您的杰作
添加“字幕/说明”以提高可访问性，审查整个视频，然后以您所需的纵横比和分辨率导出。交付精美、专业的“营销视频”，适用于任何平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强的培训与发展

通过动态和互动的AI培训视频提升学习体验和提高知识保留率。

常见问题

HeyGen如何简化从文本到AI视频的创作？

HeyGen的AI视频平台允许用户使用先进的AI虚拟形象将文本脚本转化为专业视频，配备自动唇同步和旁白，大大简化了整个视频制作解决方案。

HeyGen能否创建自定义AI虚拟形象以保持角色一致性？

是的，HeyGen提供尖端的AI虚拟形象技术，以生成和维护所有视频内容中的一致角色，确保品牌识别和专业外观，适用于各种内容创作者。

哪些功能使HeyGen成为全面的AI视频平台？

HeyGen提供强大的AI视频平台，包括AI故事板、丰富的媒体库和团队协作工具，使其成为广告商和电影制片人的一体化视频制作解决方案。

HeyGen如何帮助制作各种类型的视频，如营销或培训？

HeyGen多功能的AI视频工具使内容创作者能够制作高质量的营销视频、培训视频等，使用可定制的模板和品牌控制，来有效传达他们的商业故事。