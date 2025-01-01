AI商业故事视频生成器，打造有影响力的内容
通过动态视觉提升您的品牌信息。制作专业的故事视频，展示逼真的AI化身，吸引您的观众。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为营销人员构思一个60秒的叙述，旨在通过AI讲故事打造有影响力的品牌故事。该视频应展示一个在不同场景中保持一致的角色，采用电影般的视觉风格和富有情感的叙述旁白。利用HeyGen的AI化身将这个反复出现的角色栩栩如生地呈现出来，确保品牌识别和情感连接贯穿整个叙述。
创建一个充满活力的30秒AI广告视频，专为社交媒体经理设计，以吸引Instagram和TikTok等平台的观众。视觉风格必须快速且视觉上充满活力，配以现代配乐和直接、有说服力的旁白。使用HeyGen的旁白生成功能，快速制作出与年轻、充满活力的观众产生共鸣的高质量音频。
制作一个90秒的教学视频，面向内容创作者和教育工作者，展示如何创建具有多样美学选项的视频。视觉风格应简洁且引人入胜，突出50多种视觉风格的灵活性，配以友好、信息丰富的旁白。探索HeyGen的模板和场景功能，展示如何轻松定制任何教育主题的独特视觉主题。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何增强我的AI商业故事和广告活动？
HeyGen通过将脚本转化为引人入胜的视频，配以AI化身和专业旁白，赋予创意AI商业故事讲述的能力。您可以开发强大的AI广告和叙述，与您的观众产生共鸣，利用直观的文本到视频功能。
HeyGen提供哪些视觉风格来创建引人入胜的AI视觉效果？
HeyGen提供多达50多种视觉风格和AI化身，确保您的AI视觉效果不仅引人入胜，还能在整个内容中保持一致的角色。这使得视频制作既丰富又连贯。
HeyGen能否帮助我高效地创建引人入胜的社交媒体内容？
当然可以！HeyGen通过提供文本到视频生成和纵横比调整等功能，使创建引人入胜的社交媒体内容变得简单。这使您能够快速为各种平台制作精美的视频，优化您的内容策略。
HeyGen如何简化营销人员和电影制作者的视频创作？
HeyGen通过提供强大的AI视频生成器功能，如文本到视频、旁白生成和全面的媒体库，简化了营销人员和电影制作者的视频创作过程。用户还可以导出他们的项目，增强协作工作流程。