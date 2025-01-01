AI商业故事视频生成器，打造有影响力的内容

通过动态视觉提升您的品牌信息。制作专业的故事视频，展示逼真的AI化身，吸引您的观众。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为营销人员构思一个60秒的叙述，旨在通过AI讲故事打造有影响力的品牌故事。该视频应展示一个在不同场景中保持一致的角色，采用电影般的视觉风格和富有情感的叙述旁白。利用HeyGen的AI化身将这个反复出现的角色栩栩如生地呈现出来，确保品牌识别和情感连接贯穿整个叙述。
示例提示词2
创建一个充满活力的30秒AI广告视频，专为社交媒体经理设计，以吸引Instagram和TikTok等平台的观众。视觉风格必须快速且视觉上充满活力，配以现代配乐和直接、有说服力的旁白。使用HeyGen的旁白生成功能，快速制作出与年轻、充满活力的观众产生共鸣的高质量音频。
示例提示词3
制作一个90秒的教学视频，面向内容创作者和教育工作者，展示如何创建具有多样美学选项的视频。视觉风格应简洁且引人入胜，突出50多种视觉风格的灵活性，配以友好、信息丰富的旁白。探索HeyGen的模板和场景功能，展示如何轻松定制任何教育主题的独特视觉主题。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI商业故事视频生成器的工作原理

轻松将您的商业叙述转化为引人入胜的视频，确保品牌一致性并优化每个平台的内容。

1
Step 1
创建您的故事
使用AI将您的商业叙述转化为引人入胜的视频。利用“从脚本到视频”功能，立即生成您的初始故事情节。
2
Step 2
选择您的视觉效果和角色
从多样的“AI化身”中选择，以代表您的品牌，并确保在整个叙述中保持一致的角色，使您的故事栩栩如生。
3
Step 3
添加引人入胜的音频
通过专业的“旁白生成”增强您的信息。调整声音以完美匹配您品牌的语调，有效传达您的故事。
4
Step 4
导出您的商业故事
完成您的创作，并使用“纵横比调整和导出”功能优化它，以适应各种平台，使您的社交媒体内容准备好立即分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功故事

将客户推荐转化为引人入胜的AI驱动视频叙述，有效建立信任并展示真实的商业影响。

background image

常见问题

HeyGen如何增强我的AI商业故事和广告活动？

HeyGen通过将脚本转化为引人入胜的视频，配以AI化身和专业旁白，赋予创意AI商业故事讲述的能力。您可以开发强大的AI广告和叙述，与您的观众产生共鸣，利用直观的文本到视频功能。

HeyGen提供哪些视觉风格来创建引人入胜的AI视觉效果？

HeyGen提供多达50多种视觉风格和AI化身，确保您的AI视觉效果不仅引人入胜，还能在整个内容中保持一致的角色。这使得视频制作既丰富又连贯。

HeyGen能否帮助我高效地创建引人入胜的社交媒体内容？

当然可以！HeyGen通过提供文本到视频生成和纵横比调整等功能，使创建引人入胜的社交媒体内容变得简单。这使您能够快速为各种平台制作精美的视频，优化您的内容策略。

HeyGen如何简化营销人员和电影制作者的视频创作？

HeyGen通过提供强大的AI视频生成器功能，如文本到视频、旁白生成和全面的媒体库，简化了营销人员和电影制作者的视频创作过程。用户还可以导出他们的项目，增强协作工作流程。