开发一个针对绩效营销人员和创意团队的45秒动态视频广告，强调HeyGen作为“AI视频广告制作器”的强大功能。视觉效果应展示多样化广告场景的快速剪辑，并配以鼓舞人心且权威的旁白。展示“模板和场景”如何简化各种平台高影响力“视频广告”的制作。
制作一个针对电商企业和产品经理的60秒精致产品视频，突出“AI化身”在解释复杂功能中的创新使用。视觉风格应时尚现代，由一位知识渊博的虚拟主持人提供引人入胜的叙述。将HeyGen定位为他们的“创意视频副驾”，帮助制作引人注目的“产品视频”内容，无需传统制作障碍。
为社交媒体经理和内容策略师设计一个真实的30秒视频，重点展示HeyGen如何轻松帮助他们制作引起共鸣的“商业视频”。视觉风格应贴近生活且充满活力，信息清晰直接。展示“字幕/说明”功能，确保他们的“视频广告”即使在静音状态下也能有效提升参与度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何作为AI广告的创意视频副驾？
HeyGen通过使用先进的“AI化身”和“从脚本到视频”技术，快速制作高质量的“AI广告”，成为您的“创意视频副驾”。这使用户能够以无与伦比的速度和创意灵活性构思和执行活动，打造有影响力的“视频广告”。
是什么让HeyGen成为有效的AI商业宣传生成器？
HeyGen是一个有效的“AI商业宣传生成器”，因为它使企业能够快速专业地“制作商业视频”，无需繁琐的制作流程。其功能如“语音生成”、“品牌控制”和可调整的“模板和场景”确保了有影响力的宣传内容。
HeyGen是否帮助创意团队高效生成UGC视频？
是的，HeyGen通过利用多样化的“AI化身”和强大的媒体库，显著帮助“创意团队”高效生成真实的“UGC视频”风格。这简化了内容制作，使团队能够有效扩大视频产出，适用于各种活动。
HeyGen能否利用模板简化产品视频的制作？
当然，HeyGen提供了大量专业“模板”，简化了各种用途的“视频广告”制作，包括引人注目的“产品视频”展示。这些模板结合“纵横比调整”等功能，简化了从概念到导出的过程。