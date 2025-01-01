通过我们的AI商业解释视频制作者解锁增长
通过动态AI化身轻松制作专业解释视频，简化您的视频创作并吸引您的观众。
示例提示词1
制作一个90秒的培训视频，面向企业培训部门和人力资源专业人士，展示AI化身在创建引人入胜且一致的学习模块中的强大功能。视觉美学应为企业风格且信息丰富，具有清晰简洁的屏幕文字和平滑的动画过渡，配以平静且权威的声音。此视频将强调人工智能如何增强学习体验，并实现跨多元团队的高效内容交付。
示例提示词2
开发一个2分钟的“如何”视频，针对新手小企业主和营销专业人士，指导他们通过简单的过程创建可访问的内容。视觉风格应具有吸引力和教程风格，提供清晰的分步演示，配以友好且亲切的配音。核心信息将展示用户如何轻松为视频添加全面的字幕/说明，确保广泛的传播和理解。
示例提示词3
制作一个45秒的动态营销短片，专为寻求快速创意视频制作解决方案的内容创作者和数字营销人员设计。视觉方法应为快节奏的HeyGen视频风格的多样化蒙太奇，配以欢快、现代的音乐。此提示重点展示HeyGen的丰富模板和场景如何实现快速定制和多样化叙事，赋能用户成为高效的AI商业解释视频制作者。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
Step 1
生成您的脚本或选择模板
首先利用AI从您的输入生成详细脚本，或从丰富的专业模板库中选择，为您的视频提供坚实的基础。这利用AI自动生成脚本来简化您的工作流程。
Step 2
添加视觉效果并自定义场景
通过引人入胜的视觉效果增强您的脚本。利用集成的媒体库，从大量库存照片和视频中选择，或上传您自己的品牌资产，以完美匹配您的信息。
Step 3
选择AI化身和配音
通过选择多样化的逼真AI化身来呈现您的信息，使您的内容栩栩如生。直接从您的脚本生成自然的AI配音，增添专业感。
Step 4
完善并导出您的解释视频
通过添加自动生成的字幕来最大化覆盖面和可访问性，最终完善您的视频。一旦完美无瑕，即可将高质量的AI商业解释视频导出为适合任何平台的最佳格式。
常见问题
HeyGen如何简化AI商业解释视频的制作？
HeyGen通过使用先进的人工智能将文本转化为引人入胜的动画解释视频，彻底改变了视频创作。我们的平台能够无缝制作高质量的解释视频，适用于多种营销策略。
HeyGen提供哪些AI驱动的功能来制作引人入胜的解释视频？
HeyGen利用人工智能提供强大的功能，如逼真的AI化身、AI配音和AI自动生成脚本。这些工具使用户能够轻松创建专业且动态的解释视频。
我可以使用HeyGen自定义我的解释视频，添加多样的媒体和品牌元素吗？
当然可以，HeyGen提供广泛的自定义选项，允许您整合库存照片和视频，使用拖放编辑器，并应用品牌控制。我们的模板为您个性化解释视频提供了快速入门。
HeyGen是否支持多语言和可访问性功能的解释视频？
是的，HeyGen支持多语言配音，并为所有解释视频自动生成字幕。这确保了您的内容可以被全球观众访问并产生共鸣。