AI品牌叙事生成器：即时打造您的故事
克服写作瓶颈，创造独特叙事，通过HeyGen的从脚本到视频功能将您的剧本转化为引人入胜的视频故事。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为市场营销专业人士和内容创作者制作一个快节奏的45秒视频，强调HeyGen如何显著减少内容创作时间。视觉和音频风格应动态且快速剪辑，并配有充满活力的旁白，展示效率。展示HeyGen的AI虚拟形象，证明无需传统拍摄即可进行专业演示。
为有抱负的作家和内容创作者设计一个鼓舞人心的60秒视频，解决写作瓶颈和独特叙事的旅程。使用富有创意和艺术感的视觉效果，配合流畅的过渡和鼓励性的旁白，再加上轻松激励的音乐。展示HeyGen的旁白生成能力，证明引人入胜的音频可以提升任何故事。
开发一个针对市场营销专业人士和机构的时尚30秒宣传视频，展示如何创建增强品牌识别度的引人入胜的视频故事。视觉风格应现代且具有冲击力，配合精致的动画，并辅以有说服力和权威性的旁白。突出HeyGen的多样化模板和场景，快速创建专业内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen能帮助创建强大的品牌叙事吗？
是的，HeyGen作为AI品牌叙事生成器，帮助企业打造引人入胜的品牌故事。其AI写作助手帮助完善您的独特叙事，使营销内容创作变得无缝且有效，帮助您与受众建立联系。
HeyGen通过哪些方式简化营销内容创作？
HeyGen通过使用AI虚拟形象和旁白将脚本转化为专业视频，显著减少内容创作时间。这加速了从社交媒体帖子到引人入胜的视频故事等多样化营销内容的制作，允许高效生成素材。
HeyGen能支持多样化的营销活动和内容类型吗？
当然可以，HeyGen专为市场营销专业人士和内容创作者设计，能够生成多种素材。它提供强大的脚本写作工具、模板和品牌控制，支持为各种商业项目和活动创建定制的高影响力视觉内容。
HeyGen如何帮助脚本写作和克服写作瓶颈？
HeyGen包含一个先进的AI写作助手，可以帮助生成初稿并克服视频脚本的写作瓶颈。此功能简化了初始内容创作阶段，让您专注于高效地打造引人入胜的视频故事。