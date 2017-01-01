AI混合学习生成器：变革教育

通过文本转视频功能轻松创建个性化的混合学习内容，吸引学生并提升在线学习效果。

想象一个针对教育工作者和课程开发者的45秒视频，展示AI混合学习生成器如何革新内容创作。视觉风格应简洁专业，配有引人入胜的旁白，解释教育工作者如何轻松生成多样化的学习材料。该视频需要直观展示使用HeyGen的文本转视频功能，快速将文本转化为引人入胜的视频课程的便捷性。

示例提示词1
为学校管理者和教育科技决策者制作一个引人注目的60秒视频，强调AI学校操作系统的变革性影响。视频应采用现代且信息丰富的视觉美学，展示一个复杂的AI化身传递关于AI个性化和简化教育管理的关键信息。音频风格将是权威且清晰的，突出平台的创新功能。
示例提示词2
为企业培训师和电子学习内容创作者开发一个充满活力的30秒演示视频，展示HeyGen的语音生成如何增强混合学习工具。视觉风格应动态且充满活力，快速切换展示无缝集成和平台的可扩展性。视频将由一个友好且充满活力的声音引导观众快速创建引人入胜的虚拟培训模块。
示例提示词3
制作一个激励人心的40秒视频，面向教师和教学设计师，探讨生成式AI如何促进项目式学习的自适应课程计划的创建。视觉上，视频应温暖且具有教育性，结合多样化的课堂场景和屏幕文字以强化关键点。利用HeyGen的字幕功能确保所有观众的可访问性和清晰度，音频语气应鼓舞人心且信息丰富。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

AI混合学习生成器如何运作

利用AI生成动态且个性化的混合学习体验，简化教育工作者的内容创作和交付。

1
Step 1
创建您的学习内容
利用AI混合学习生成器快速开发引人入胜的内容生成，从您的输入中借助强大的AI工具起草课程计划或模块。
2
Step 2
选择混合学习组件
通过选择最佳的在线学习资源、课堂活动和虚拟培训练习组合来定制您的课程，为学生打造真正的混合学习体验。
3
Step 3
添加AI驱动的增强功能
在AI驱动的平台上集成先进的AI功能，以增强您的材料，例如结合AI化身进行引人入胜的视频演示。
4
Step 4
导出并通过分析部署
使用我们灵活的纵横比调整和导出功能，最终确定您的混合学习模块并以多种格式导出，以便与您的LMS无缝集成，然后使用内置分析跟踪学生进度。

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

生成动态学习内容

通过AI驱动的视频讲故事生成引人入胜且多样化的教育材料，从复杂概念到项目式学习场景。

常见问题

HeyGen如何作为AI混合学习生成器运作？

HeyGen赋能教育工作者和培训师使用AI创建动态的混合学习内容。其AI驱动的平台将脚本转化为引人入胜的视频，配有逼真的AI化身和语音，大大简化了各种学习模块的内容生成。

HeyGen的哪些AI工具能增强混合学习内容生成？

HeyGen提供强大的AI工具，如文本转视频、可定制的AI化身和丰富的模板，加速内容创作。这些功能允许快速制作适合在线学习环境的高质量教学视频。

HeyGen能否帮助创建多样化的混合学习材料？

是的，HeyGen是一款多功能的混合学习工具，支持多样化材料的创建。通过强大的品牌控制、媒体库支持和多种纵横比，用户可以为不同的学习风格和平台定制内容，实现有效的在线学习和虚拟培训。

是什么让HeyGen成为高效的AI驱动虚拟培训平台？

HeyGen的AI驱动平台简化了整个视频制作过程，使其在虚拟培训和在线学习中具有高度可扩展性。其功能包括语音生成和字幕，能够在各种教育环境中快速部署内容。