在银行业实现AI驱动的效率。使用文本到视频从脚本中将复杂的金融概念转化为清晰的视频。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
想象一个90秒的教学视频，专为银行产品经理和客户入职专家设计，向客户解释新的金融概念。该视频应采用引人入胜且亲切的动画风格，展示多样化的AI化身演示产品功能，并引导观众完成步骤，充分利用HeyGen的AI化身使复杂信息更易于理解和相关。
示例提示词2
开发一个全面的2分钟教程视频，面向金融科技初创公司和银行的学习与发展部门，展示新产品发布的可扩展视频创建过程。视觉和音频风格应信息丰富且流畅，结合清晰的信息图表和通过文本到视频生成的精确旁白，展示如何快速高效地制作详细内容。
示例提示词3
为银行和金融服务的市场总监制作一个简洁的45秒营销片，强调品牌视频在客户参与中的重要性。该视频应具有动态且高度品牌化的视觉风格，配以欢快的背景音乐，展示如何通过可定制的模板和场景完美适应企业品牌指南并保持一致的品牌形象。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

AI银行解说视频生成器的工作原理

轻松将复杂的金融概念转化为引人入胜的品牌解说视频，利用AI驱动的效率，节省时间和资源。

1
Step 1
创建您的脚本
首先编写或粘贴您的银行相关内容。我们的文本到视频功能将您的脚本转换为丰富的视觉叙述，形成解说视频的基础。
2
Step 2
选择AI化身
从我们多样化的库中选择一个AI化身来展示您的金融概念。这为您的AI驱动视频生成增添了专业且易于理解的人性化元素。
3
Step 3
添加AI旁白
生成多语言的逼真AI旁白以清晰地表达您的信息。这确保您的客户教育和入职视频能够有效地与全球观众产生共鸣。
4
Step 4
导出您的解说视频
使用纵横比调整和导出功能完成您的项目，以适应各种平台。无缝地提供高质量、可扩展的视频创建，以信息化和吸引您的观众。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作引人入胜的银行社交媒体内容

快速生成引人注目的短视频，用于社交媒体，解释银行服务和促销活动，有效吸引观众注意。

常见问题

HeyGen如何简化AI银行解说视频的创建？

HeyGen作为一个先进的AI银行解说视频生成器，将文本脚本转化为动态的视觉内容。其强大的AI驱动视频生成能力，包括文本到视频，简化了复杂金融概念的整个制作过程。这使得金融机构能够高效地创建高质量的解说视频。

HeyGen为金融机构提供了哪些技术功能？

HeyGen提供了强大的AI驱动视频生成功能，特别有利于金融机构。用户可以利用逼真的AI化身和先进的AI旁白来清晰专业地呈现信息。此外，HeyGen通过可定制的模板和品牌控制支持品牌视频，确保所有沟通的一致性。

HeyGen能否帮助银行和金融服务扩大解说视频的制作规模？

当然可以，HeyGen专为可扩展的视频创建而设计，使银行和金融服务能够以显著的AI驱动效率制作大量解说视频。通过自动化从脚本到最终输出的大部分视频制作，组织可以在不影响质量的情况下显著增加内容量。这支持了客户教育和入职的快速内容部署。

金融品牌如何确保他们的HeyGen解说视频符合品牌形象？

金融品牌可以使用HeyGen的广泛定制选项来创建符合品牌形象的视频，从而保持强大的品牌身份。HeyGen提供多种可定制的模板，可以通过特定的标志、颜色和字体进行调整，以反映独特的品牌指南。这确保了每个解说视频都完美符合品牌的视觉身份，有效传达金融概念。