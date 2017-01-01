AI视频生成器：即时创建惊艳视频

使用从脚本到视频的技术快速生成专业视频，将您的想法转化为适用于任何平台的引人入胜的内容。

为小企业主和内容创作者制作一个充满活力的30秒介绍视频，帮助他们提升在线影响力。视觉风格应明亮且引人入胜，配以友好、充满活力的音轨，利用HeyGen的AI虚拟形象动态呈现关键信息，展示AI视频制作的简便性。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为电商企业和产品营销人员开发一个时长45秒的产品聚焦视频，旨在突出新产品。设想一个现代、简洁的视觉美学，配以自信、说服力强的旁白，引导观众了解产品特性，利用从脚本到视频的功能快速将营销文案转化为引人注目的视觉效果。
示例提示词2
为讲故事者和个人品牌建设者设计一个鼓舞人心的60秒迷你纪录片，帮助他们以视觉方式分享自己的旅程。视频应采用温暖、富有情感的视觉风格，配以振奋人心的背景音乐和柔和的叙述性旁白，利用媒体库/素材支持，从多样化的内容中打造引人入胜的AI视频，提供独特的个人风格。
示例提示词3
为教育工作者和思想领袖制作一个50秒的教育解释视频，旨在简化复杂主题。该视频需要清晰、专业的视觉设计，包含清晰的讲话者传递简明信息，辅以字幕/说明文字以提高可访问性，并配以平静、信息丰富的音轨，展示AI视频生成器在清晰沟通中的强大作用。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI B2C视频生成器的工作原理

轻松使用AI虚拟形象和从文本到视频技术创建专业的B2C视频，量身定制您的受众并准备分发。

1
Step 1
粘贴您的脚本
首先将您的文本脚本粘贴到生成器中。我们的从文本到视频技术将立即将您的文字转化为视频基础。
2
Step 2
选择您的AI虚拟形象
从多样化的AI虚拟形象库中选择您的演示者。您可以个性化他们的外观以匹配您的品牌风格。
3
Step 3
添加引人入胜的元素
通过背景音乐、素材媒体和专业旁白生成增强您的视频。我们的平台提供多样化的声音以适应您的信息。
4
Step 4
自定义和导出
通过品牌控制优化您的视频，添加您的标志和首选颜色。最后，以各种纵横比导出您的精美视频，适用于任何平台。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

客户成功故事视频

开发引人注目的AI视频，突出积极的客户体验，为您的品牌建立信任和信誉。

常见问题

HeyGen如何简化从文本创建AI视频的过程？

HeyGen是一款先进的AI视频生成器，可以直接将您的脚本转化为引人入胜的AI视频。利用复杂的从文本到视频技术，它消除了复杂的视频编辑，使您能够高效地制作高质量内容。

我可以在HeyGen中自定义AI虚拟形象和讲话者吗？

当然可以。HeyGen提供广泛的自定义选项，允许您根据创意愿景调整AI虚拟形象和讲话者的表情、服装和风格。这确保了您的AI视频独特且符合品牌形象。

HeyGen为其AI视频项目提供哪些旁白功能？

HeyGen提供强大的旁白功能，使您能够为AI视频项目生成自然的多语言旁白。此功能与您的脚本无缝集成，使用专业音频增强整体制作流程。

HeyGen如何帮助生成适用于社交媒体平台的AI视频？

HeyGen非常适合创建针对社交媒体优化的引人入胜的AI视频，提供多种模板和品牌控制。轻松调整内容以适应不同平台，并保持一致的品牌形象，使您的营销工作脱颖而出。