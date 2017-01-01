AI化身视频生成器：快速创建惊艳视频
使用强大的文本到视频AI，轻松将您的书面脚本转化为动态视频，节省时间和资源。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
数字营销人员可以创建一个45秒的“视频广告”，展示新产品，利用HeyGen的“AI化身”和多样化的“模板和场景”，呈现现代且引人入胜的视觉风格。音频应充满活力，支持快速“AI化身创建”，并能无缝“调整和导出纵横比”以适应各种平台。
内容创作者和教育工作者可以利用HeyGen的“AI化身”制作一个60秒的信息视频，将“文本到视频AI生成器”脚本转化为引人入胜的叙述。视觉风格应友好且具有教育性，配以平静、清晰的“旁白生成”和自动生成的“字幕/说明”，使复杂主题易于理解，仿佛将“会说话的照片”带入生活。
对于忙碌的企业家，使用HeyGen的“AI化身”和丰富的“媒体库/素材支持”制作一个简洁的15秒更新视频，以传达快速的商业信息。视觉风格应鲜明直接，配以清晰有力的声音，即使在时间和资源有限的情况下，也能高效地进行“AI视频创建”。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何帮助我使用AI创建引人入胜的视频内容？
HeyGen使创意专业人士能够轻松制作惊艳的视频内容。我们的AI视频制作工具通过逼真的AI化身和多样化的模板将您的脚本转化为专业视频，使复杂的视频制作变得人人可及。
我可以在HeyGen中使用自定义AI化身或会说话的照片吗？
可以，HeyGen允许您通过自定义AI化身或将静态图像转化为动态会说话的照片来实现您的创意愿景。此功能为您的视频制作增添了独特和个性化的元素，提高了参与度。
HeyGen如何简化视频制作过程？
HeyGen通过在几分钟内将您的脚本转化为带有逼真AI化身和专业旁白的视频来简化视频制作。我们的平台消除了复杂拍摄或大量编辑的需求，加速了您的创意工作流程。
HeyGen是否支持为全球观众创建多语言视频？
当然，HeyGen的强大功能包括支持翻译和生成多种语言的旁白。这使得创意内容创作者能够轻松地本地化他们的视频，并通过AI视频翻译器接触广泛的国际观众。