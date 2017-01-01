AI助手视频生成器：快速创建惊艳视频

更快更轻松地制作惊艳视频。我们的AI助手视频生成器使用从脚本到视频的功能，将您的创意变为现实。

制作一个针对技术精通的小企业主的1分钟视频，展示AI助手视频生成器如何革新他们的营销工作。视频应具备简洁现代的视觉效果，轻快且信息丰富的旁白，并突出HeyGen强大的“从脚本到视频”功能，简化AI视频制作流程。

示例提示词1
为在线课程创作者和教育工作者开发一个90秒的教学视频，展示如何轻松生成引人入胜的教育内容。利用HeyGen的“AI化身”和“语音生成”功能，制作友好的视觉效果和清晰的AI生成旁白，展示先进的视频创作软件如何简化他们的教育过程。
示例提示词2
制作一个针对全球营销团队的45秒动态视频，强调视频内容的无缝本地化以适应多元化观众。结合展示不同文化的多样化场景和流畅的本地化旁白，突出HeyGen的“字幕/字幕”功能，以促进高效翻译，扩大覆盖面并支持多语言。
示例提示词3
为数字内容策略师设计一个1分30秒的激励视频，展示如何最大化内容覆盖和跨平台再利用。使用快速剪辑的快节奏视觉效果和激励性、专业的音轨，重点介绍HeyGen的“模板和场景”以及“纵横比调整和导出”功能，轻松制作适合各种社交媒体需求的高分辨率MP4文件。
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI助手视频生成器的工作原理

利用AI的力量轻松将您的创意转化为专业视频，简化从脚本到屏幕的视频制作流程。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入您的文本或脚本。AI助手视频生成器将利用这些内容推动视频叙述，将文本提示转化为引人入胜的口语对话。
2
Step 2
选择AI化身
从多样的逼真AI化身库中选择一个作为您视频的面孔。这些AI化身可以通过自然的表情和动作传达您的信息。
3
Step 3
添加旁白和媒体
通过专业的人声旁白、背景音乐和库存视频增强您的视频。利用我们的语音生成功能进行动态叙述。
4
Step 4
导出您的视频
通过调整纵横比来完成您的视频，然后将其导出为高质量的MP4文件。您的AI视频生成器将准备好立即分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升学习与发展

创建动态互动的AI驱动培训视频，显著提高学习者的参与度、理解力和知识保留。

常见问题

HeyGen作为AI视频生成器如何运作？

HeyGen通过其先进的AI视频生成器，将文本提示转化为引人注目的视觉效果，帮助用户创建专业、高质量的视频输出。只需输入您的脚本，从多样的AI化身中选择，HeyGen的从文本到视频生成器将处理其余部分。

HeyGen提供什么样的AI化身用于视频创作？

HeyGen提供多种逼真且富有表现力的AI化身，作为强大的AI化身生成器。用户可以广泛地自定义这些化身，整合品牌元素，确保他们的视频完美契合其信息传达。

HeyGen能简化我的视频编辑和制作流程吗？

是的，HeyGen通过智能AI助手显著简化您的视频编辑和制作流程。它提供现成的模板、自动语音生成和字幕功能，为高效的视频创作提供全面的创意控制。

HeyGen支持全球内容的多语言翻译吗？

HeyGen配备了强大的多语言支持，能够为您的全球内容策略提供无缝翻译。这种AI视频翻译功能确保您的高质量视频输出有效地覆盖多元化的观众，增强本地化效果。