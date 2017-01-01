AI助手视频生成器：快速创建惊艳视频
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为在线课程创作者和教育工作者开发一个90秒的教学视频，展示如何轻松生成引人入胜的教育内容。利用HeyGen的“AI化身”和“语音生成”功能，制作友好的视觉效果和清晰的AI生成旁白，展示先进的视频创作软件如何简化他们的教育过程。
制作一个针对全球营销团队的45秒动态视频，强调视频内容的无缝本地化以适应多元化观众。结合展示不同文化的多样化场景和流畅的本地化旁白，突出HeyGen的“字幕/字幕”功能，以促进高效翻译，扩大覆盖面并支持多语言。
为数字内容策略师设计一个1分30秒的激励视频，展示如何最大化内容覆盖和跨平台再利用。使用快速剪辑的快节奏视觉效果和激励性、专业的音轨，重点介绍HeyGen的“模板和场景”以及“纵横比调整和导出”功能，轻松制作适合各种社交媒体需求的高分辨率MP4文件。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen作为AI视频生成器如何运作？
HeyGen通过其先进的AI视频生成器，将文本提示转化为引人注目的视觉效果，帮助用户创建专业、高质量的视频输出。只需输入您的脚本，从多样的AI化身中选择，HeyGen的从文本到视频生成器将处理其余部分。
HeyGen提供什么样的AI化身用于视频创作？
HeyGen提供多种逼真且富有表现力的AI化身，作为强大的AI化身生成器。用户可以广泛地自定义这些化身，整合品牌元素，确保他们的视频完美契合其信息传达。
HeyGen能简化我的视频编辑和制作流程吗？
是的，HeyGen通过智能AI助手显著简化您的视频编辑和制作流程。它提供现成的模板、自动语音生成和字幕功能，为高效的视频创作提供全面的创意控制。
HeyGen支持全球内容的多语言翻译吗？
HeyGen配备了强大的多语言支持，能够为您的全球内容策略提供无缝翻译。这种AI视频翻译功能确保您的高质量视频输出有效地覆盖多元化的观众，增强本地化效果。