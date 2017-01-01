AI应用教程生成器：即时指南创建

通过AI驱动的分步指南和自然语音生成提升效率并简化用户入职体验。

想象一个为软件开发人员和产品经理制作的1分钟视频，展示一个AI应用教程生成器如何轻松创建专业的AI驱动教程，适用于他们复杂的软件应用程序。视觉风格应简洁现代，展示清晰的界面捕捉，并通过HeyGen的文本转视频功能生成自信、清晰的AI配音。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个针对SaaS公司和人力资源部门的90秒视频，展示一个创新的教程生成器如何通过引人入胜的视觉教程显著改善用户入职体验。美学风格应动态友好，利用HeyGen的多样化模板和场景进行快速设置，并通过自动字幕/说明确保可访问性。
示例提示词2
开发一个针对企业培训师和教育机构的2分钟综合视频，突出使用AI应用教程生成器制作高质量培训材料所获得的无与伦比的效率和生产力。该视频应具有专业和信息丰富的视觉风格，结合流畅的过渡，并利用HeyGen的AI虚拟形象保持演示者的一致性，进一步增强媒体库/素材支持。
示例提示词3
制作一个为技术作家和独立开发者准备的简洁45秒视频，展示生成详细分步教程的简单过程，并灵活地在各个平台上导出和分享。视觉执行应直接且以屏幕捕捉为重点，配以充满活力的信息性声音，利用HeyGen的纵横比调整和导出功能实现最佳交付。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI应用教程生成器的工作原理

轻松将您的想法转化为全面的分步视觉教程，适用于任何软件应用程序，增强用户理解和参与度。

1
Step 1
创建您的教程脚本
首先生成您的教程内容。使用“从脚本到视频”功能，立即将您的指导文本转化为全面的初稿，高效生成教程。
2
Step 2
个性化视觉效果和旁白
通过添加“AI虚拟形象”来展示您的内容以增强参与度。进一步通过AI配音进行定制，为您的用户创造一个专业且动态的学习体验。
3
Step 3
完善和结构化您的内容
使用直观的“编辑器”来安排和修改您的教程步骤。整合带注释的截图，以清晰地引导用户完成复杂的软件应用程序。
4
Step 4
导出并分享您的指南
通过利用“纵横比调整和导出”来完成您的指南。无缝地在各种平台上分发您的视觉教程，无论是嵌入还是通过链接直接分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化复杂的软件流程

.

利用AI清晰地解释复杂的应用功能和软件流程，使学习变得易于访问和直观。

background image

常见问题

HeyGen如何简化AI教程的创建？

HeyGen通过将您的脚本转换为专业视频，利用文本转视频技术和AI虚拟形象，简化了生成全面AI教程的过程，大大提高了创建培训材料的效率和生产力。

HeyGen提供哪些技术功能来构建互动视频教程？

HeyGen提供了先进的技术功能，如语音生成、自动字幕/说明和强大的编辑器，以增强您的互动视频教程。这些工具允许进行精确调整并创建高质量的视觉教程。

HeyGen是否支持定制AI生成的视频文档？

当然，HeyGen允许对您的AI生成视频文档进行广泛的定制。您可以利用品牌控制来调整标志和颜色，访问丰富的媒体库，并调整纵横比，以有效地个性化教程以用于用户入职或标准操作程序。

使用HeyGen创建的AI应用教程分享起来有多容易？

HeyGen通过多种导出选项和智能分享功能，使分享您的AI应用教程变得简单。您可以以不同的纵横比导出您的视觉教程，或通过链接轻松分享，以实现广泛分发和协作使用。