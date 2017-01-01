AI公告视频创作工具，打造惊艳更新

轻松使用我们的先进AI化身制作高质量公告视频。

制作一个引人注目的30秒社交媒体公告视频，目标是小企业主，重点介绍新产品发布。视觉风格应动态现代，具有生动的动画和欢快的专业配音。利用HeyGen的多样化模板和场景，快速生成一个吸引兴趣的信息。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为科技爱好者和行业专业人士制作一个信息丰富的45秒公告视频，详细介绍即将举行的虚拟活动。视频应采用流畅、未来感的视觉风格，由AI化身呈现关键活动细节，并配有激励人心的背景音乐。利用HeyGen的AI化身传递个性化且可扩展的信息。
示例提示词2
开发一个鼓舞人心的60秒视频，庆祝公司重要里程碑，面向员工、合作伙伴和利益相关者。采用电影般的视觉风格，配以真挚的配音和柔和、振奋人心的音乐，确保公司品牌控制的一致应用。专注于HeyGen强大的配音生成，传达真实的情感和自豪感。
示例提示词3
设计一个吸引人的15秒促销公告视频，面向普通社交媒体关注者，展示限时抢购。美学风格应快速且引人注目，具有快速剪辑、醒目的屏幕文字和令人兴奋的音效，以最大化参与度。利用HeyGen的纵横比调整和导出功能，确保在所有平台上最佳显示。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI公告视频创作工具的工作原理

轻松在几分钟内生成专业公告视频，将您的文字转化为引人入胜的视觉效果。

1
Step 1
创建您的脚本
首先输入您的公告文本。我们先进的AI视频生成器将自动将您的脚本转换为初步视频草稿，为您的信息奠定基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果
从可定制的视频模板库中选择，或整合AI化身来讲述您的公告。个性化外观和风格，以匹配您的品牌美学。
3
Step 3
增强和品牌化
使用品牌控制添加您的标志和品牌颜色。通过AI驱动的配音生成和自动生成的字幕进一步完善您的视频，以提高可访问性和影响力。
4
Step 4
导出您的视频
查看您的AI生成视频并进行任何最终调整。一旦满意，将您的公告导出为高分辨率MP4文件，准备在所有平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

增强内部和培训公告

通过引人入胜的AI驱动公告视频，提高内部沟通和培训计划的理解和记忆。

常见问题

HeyGen如何简化公告视频的制作？

HeyGen通过可定制的视频模板和逼真的AI化身，轻松帮助用户创建专业的公告视频。我们直观的AI视频生成器简化了整个视频制作过程，让惊艳的公告触手可及。

我可以自定义HeyGen生成的AI视频吗？

可以，HeyGen为您的AI生成视频提供广泛的自定义选项。除了文本转视频生成，您还可以利用强大的视频编辑工具，添加动画，并从丰富的库存视频、音乐和音效库中选择，以定制您的社交媒体视频或其他平台内容。

HeyGen为视频制作提供了哪些创意功能？

HeyGen为视频制作提供了全面的创意引擎，包括超逼真的AI化身和先进的AI驱动配音生成。您还可以自动生成字幕并应用品牌控制，确保您的视频与品牌形象完美契合。

HeyGen支持高质量导出和多样化媒体资产吗？

当然，HeyGen确保您的最终输出为高分辨率MP4文件，并支持各种平台的灵活纵横比调整。此外，您可以利用我们丰富的库存视频、音乐、音效和动画库，提升项目的电影视觉效果。