适用于任何场合的AI公告生成器
轻松打造令人惊叹的AI生成公告，采用逼真的AI虚拟人吸引您的观众。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为全球公司的市场总监和产品经理制作一段1分30秒的动态视频，重点介绍AI公告工具在“产品发布”中的“可定制”和“多语言支持”功能。视觉风格应时尚且全球化，音频应引人入胜且清晰。利用HeyGen的“语音生成”展示多种语言，并通过“模板和场景”展示适应不同市场的设计。
创建一段明亮、用户友好的1分钟教程风格视频，面向小企业主和活动组织者，展示使用“公告生成器”通过“提示文本或语音”生成“活动公告”的简便性。视觉风格应提供清晰的分步指导，配以友好的语音解说。此提示将利用HeyGen的“从脚本到视频”和“字幕/说明”功能，确保整个演示的可访问性和清晰度。
为人力资源部门和公关机构开发一段现代、快节奏的45秒视频，强调通过“AI驱动工具”在各种“专业公告”中获得的效率和一致性。视觉风格应权威，音频清晰，传达速度和可靠性。该视频将有效利用HeyGen的“AI虚拟人”和“媒体库/素材支持”快速制作出精美、符合品牌的沟通内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen的AI公告生成器如何简化内容创建？
HeyGen利用先进的AI技术为其公告生成器提供支持，能够高效地将您的文本或语音提示转化为专业的AI生成公告。这个AI驱动的工具显著减少了传统上所需的高质量内容创建的时间和精力。
我可以定制我的AI生成公告以反映我的品牌吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的定制选项，使您能够将自定义品牌元素（包括标志和颜色）应用于每个AI生成的公告。您还可以利用各种公告模板和直观的设计编辑器，确保专业且一致的品牌形象。
HeyGen在多语言公告创建方面提供了哪些技术功能？
HeyGen的平台包括强大的多语言支持，由先进的AI语音生成器和文本转语音功能提供支持。您可以生成多种语言的公告，利用语音克隆和AI配音等功能，确保全球范围内清晰且针对特定受众的沟通。
HeyGen是否支持团队协作创建和审批公告？
是的，HeyGen在设计时考虑了协作。我们的平台提供专门的协作工具，便于跨设备编辑，并通过多阶段审批工作流程简化审批。这确保了与您团队现有沟通过程的无缝集成。