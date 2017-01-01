AI倡导生成器：立即提升您的活动

通过生成式AI高效自动化个性化活动文案和行动警报，利用从脚本到视频功能进行引人注目的宣传。

制作一个45秒的动态视频，目标是非营利组织和倡导团体，突出展示AI倡导生成器如何轻松创建引人注目的活动文案。视觉风格应明亮现代，采用简洁的图形和多样化的AI头像。使用HeyGen的从脚本到视频功能，快速将您的信息转化为引人入胜的叙述，展示为他们的事业生成有影响力内容的简便性。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个60秒的信息视频，面向政治活动经理和社区组织者，详细说明倡导计划生成器在实现自动化内容个性化方面的优势。采用专业且引人入胜的视觉风格，或许可以使用屏幕文字动画来强调关键统计数据。利用HeyGen的语音生成功能传达清晰、权威的信息，并辅以字幕/说明文字以确保可访问性。
示例提示词2
为预算有限的小型非营利组织和营销团队制作一个30秒的热情视频，展示AI for Nonprofits如何以经济高效的方式作为强大的社交媒体帖子生成器。视频应采用鼓舞人心且视觉丰富的美学，通过快速剪辑和鲜艳的色彩展示成功故事。利用HeyGen的媒体库/库存支持增强视觉吸引力，然后使用纵横比调整和导出功能优化适用于各种社交平台。
示例提示词3
为大型组织和成熟的倡导平台设计一个50秒的精美宣传视频，强调AI原生倡导平台的全面能力及其在生成新闻稿和行动警报等多样化内容方面的无缝集成。视觉和音频风格应高科技且高效，具有流畅的过渡和自信的语气。利用HeyGen的模板和场景来快速启动制作，并结合专业的AI头像来讲述平台的高级功能。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

AI倡导生成器如何工作

通过AI原生平台增强您的倡导工作。快速创建个性化、有影响力的活动，分析表现，并高效实现您的社会变革目标。

1
Step 1
选择您的活动目标
首先在直观的“用户友好界面”中定义您的“倡导目标”。指定您的目标受众和关键信息以指导AI。
2
Step 2
创建定制的倡导内容
利用“生成式AI”功能即时起草引人注目的“活动文案”。这包括行动警报、新闻稿、电子邮件和社交媒体帖子，所有内容均与您的目标一致。
3
Step 3
应用自动化个性化
通过“自动化内容个性化”增强参与度，让平台为不同的细分市场调整信息。利用实时数据和“详细分析”以获得最佳影响。
4
Step 4
导出并整合您的活动
轻松“导出”您优化的内容，并从“无缝集成”中受益，将其与您现有的沟通渠道结合。这种简化的工作流程确保您的倡导以“经济高效”的方式到达正确的人群。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

通过引人注目的视频突出倡导影响

.

展示您的倡导工作和成功故事的实际影响，通过引人入胜的AI驱动视频内容激励行动。

background image

常见问题

HeyGen如何简化创意活动的视频制作？

HeyGen利用生成式AI将文本转化为视频，配以逼真的AI头像，快速制作出专业质量的内容，适用于各种创意活动。这简化了内容创作过程，是您需求的优秀AI生成器。

HeyGen能否帮助生成多样化的倡导和营销内容？

是的，HeyGen作为一个强大的内容生成器，能够生成多样化的内容，如活动文案、社交媒体帖子和网站内容。通过自动化内容个性化，HeyGen确保您的信息在不同平台上有效传达。

HeyGen提供哪些个性化品牌信息的定制选项？

HeyGen提供广泛的品牌控制选项，包括自定义标志和颜色，以确保您的视频完美契合您的品牌形象。您可以利用多种模板和场景来创建个性化视频，提升您的专业质量输出。

HeyGen是否是快速创建视频内容的经济高效解决方案？

绝对是，HeyGen旨在成为一个经济高效的解决方案，最大化视频制作的时间效率。其用户友好的界面允许即时结果，使专业视频创作无需广泛的技术技能即可实现。