AI广告视频生成器：快速创建成功广告
使用逼真的AI化身降低制作成本并实现更高的广告投资回报率。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个45秒的动态吸引人的视频，面向绩效营销人员，展示如何通过多样化的表现来实现成功的广告。视觉风格应精致包容，展示各种AI演员和AI化身自然互动，配以友好专业的旁白。强调“AI化身”和“旁白生成”的无缝集成，以个性化活动。
创建一个60秒的信息丰富且时尚的解释视频，针对内容创作者和代理机构，展示将想法转化为引人注目的广告。视觉风格应简洁且具有指导性，展示如何将文本提示转化为AI视频以实现复杂概念，配有清晰的“字幕/说明文字”和清晰的叙述。重点应放在“从脚本到视频”的功能上，将他们的创意愿景变为现实。
开发一个30秒的视觉丰富且适应性强的视频，面向希望在全球范围内扩展其AI广告的D2C品牌。视觉风格应一致且灵活，利用“媒体库/库存支持”中的各种引人注目的视觉效果，可以根据不同平台进行定制。自信且有说服力的旁白应强调“纵横比调整和导出”如何允许在不同的营销渠道中进行多样化部署。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的AI广告视频创作？
HeyGen通过将文本脚本转化为动态视觉效果，帮助用户创建引人注目的AI广告视频和成功的广告。它简化了AI视频广告制作过程，使绩效营销人员和D2C品牌能够快速制作高质量内容。
HeyGen的AI演员和化身有哪些创意可能性？
HeyGen提供多样化的AI演员和AI化身，可以在您的AI广告中实现您的创意愿景。这些数字演示者可以通过逼真的表情和旁白传达您的信息，增强各种营销活动的参与度。
HeyGen能否高效地从文本提示生成AI广告？
是的，HeyGen擅长通过将文本提示转化为AI视频来高效生成AI广告。其直观的平台允许快速内容创作，利用视频模板简化引人入胜的广告材料的制作。
HeyGen如何支持解释视频的多样化创意需求？
HeyGen通过其广泛的视频模板库和可定制的场景支持解释视频的多样化创意需求。用户可以轻松制作引人入胜的解释视频，使用逼真的语音克隆和多语言旁白，在50多种语言中传达清晰的信息。