AI广告生成器：快速创建高转化广告
使用富有表现力的AI化身生成惊艳的视频广告，提升您的广告支出回报率。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
探索“AI化身”在制作个性化“广告创意”中的强大作用，真正实现连接。这段45秒的叙述面向数字营销人员和电商品牌，展示了一系列友好且“富有表现力的AI化身”，通过HeyGen的“AI化身”功能赋予生命，以温暖、亲切的视觉风格和清晰的口语对话传递多样化的产品信息，彻底革新与观众的互动。
通过利用“可定制的广告模板”，为您的“产品视频”活动解锁无与伦比的创意自由。这段精致的60秒视频专为产品经理和广告公司设计，展示了如何在现代视觉环境中无缝创建惊艳的“电影级产品镜头”和多样化的广告变体，配以现代背景音乐和清晰的音效，利用HeyGen的广泛“模板和场景”。
通过“AI驱动的广告创作”生成真实的“UGC风格视频广告”，改变您的品牌形象。这段15秒的短片非常适合社交媒体营销人员和内容创作者，采用亲切自然的视觉风格，色彩鲜艳，语气随意，展示如何快速制作“成功的视频广告”，并使用HeyGen的“字幕/说明”以最大化跨平台的可访问性和参与度。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI广告内容的创建？
HeyGen作为一个全面的AI广告生成器，能够让用户轻松制作引人注目的视频广告和多样化的广告创意。它利用先进的AI化身和从脚本到视频的功能，简化任何活动的高质量视觉制作。
我可以用HeyGen生成哪些可定制的广告创意？
使用HeyGen，您可以生成各种广告创意，包括富有表现力的AI化身和电影级产品镜头的视频广告。该平台提供可定制的广告模板和品牌控制，确保您的创意策略与品牌愿景完美契合。
HeyGen能帮助创建产品视频和虚拟拍摄用于广告吗？
是的，HeyGen是一个有效的AI视频广告制作工具，擅长创建动态的产品视频内容。您可以利用AI化身进行强大的产品展示，甚至生成虚拟拍摄，提供专业且多样化的产品视觉效果，而无需传统的繁琐制作。
HeyGen提供哪些工具来优化广告创意以提高表现？
HeyGen提供强大的创意优化功能，允许您高效生成多样化的视频变体和广告创意进行A/B测试。您可以利用其强大的动画和全面的品牌控制，快速迭代并响应当前的创意趋势。