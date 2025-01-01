AI采纳培训生成器，打造引人入胜的学习体验
更快创建互动在线课程和微学习模块。使用AI化身制作引人入胜的视频内容。
为在入职培训中苦苦挣扎的客户成功经理制作一个60秒的教学视频，使用“AI化身”展示HeyGen作为“AI采纳培训生成器”的功能。采用精致、令人安心的视觉美学，展示易于遵循的步骤和专业的屏幕图形，配以冷静、信息丰富的旁白。此视频将展示企业如何轻松提供卓越的“学习体验”。
为忙碌的内容创作者和培训师制作一个活力四射的30秒视频，强调快速制作“微学习”模块用于“在线课程”。使用HeyGen的多样化“模板和场景”快速创建引人入胜的内容，展示快节奏、视觉丰富的风格，配以充满活力的过渡和快速、清晰的旁白。展示HeyGen如何简化“生成完整课程、图像和测验”的过程。
为市场营销团队和主题专家提供一个时尚的45秒视频，展示HeyGen的“语音生成”结合其“AI视频生成器”如何简化引人入胜的“迷你课程”开发。采用现代、赋能的视觉风格，配以流畅的动画和动态文本叠加，伴随自信、说服力强的声音。突出从现有材料加速“课程创建”的简单性。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen的AI课程创建器如何简化在线课程的开发？
HeyGen通过其先进的AI技术革新了课程创建，生成引人入胜的视频学习体验。这使得教育工作者能够快速制作高质量的在线课程和AI采纳培训，利用AI化身和从文本到视频的功能，高效地转化他们的教学材料。
我可以使用HeyGen自定义我的学习体验的视觉品牌吗？
当然可以。HeyGen提供广泛的自定义灵活性，以确保您的学习体验完美契合您的品牌形象。您可以轻松应用品牌控制，包括自定义标志和颜色，并访问丰富的媒体库，以创建视觉一致且专业的课程内容。
HeyGen可以在教育内容中加入哪些互动功能？
HeyGen通过创建互动课程来增强教育内容，使学习更具吸引力。其AI视频生成器提供动态内容生成能力，允许包括语音生成、字幕/说明文字，甚至测验的基础结构等元素，提升整体学习体验。
HeyGen能够生成多样的课程格式，如微学习或迷你课程吗？
是的，HeyGen非常多才多艺，能够生成完整的课程，包括图像和测验，以支持微学习或迷你课程等多种格式。平台的灵活性还包括纵横比调整，确保您的教育材料针对各种平台和学习者需求进行优化。