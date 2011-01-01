AI广告视频制作器：创建高转化率的视频广告
通过先进的从文本到视频功能，瞬间将您的脚本转化为引人入胜的高效视频广告。
为寻求扩大广告制作规模的营销机构构思一个45秒的专业且时尚的视频。视频应突出展示各种场景中的多样化“AI化身”，传达效率和个性化的信息。自信、专业的旁白配以微妙而激励人心的音乐背景，引导观众了解HeyGen的“模板和场景”如何帮助机构快速制作高质量的“AI广告”。
您是内容创作者或个体创业者，想要制作真实但精致的视频广告吗？制作一个60秒的视频，具有真实的用户生成感，包含动态文本覆盖和适用于不同平台的多种纵横比。生动友好的旁白配合流行音乐，展示“在线视频广告制作器”的功能，如“纵横比调整和导出”和“字幕/说明”，帮助创作者触及更广泛的受众。
厌倦了视频广告的高昂“制作成本”？为专注于降低成本而不影响质量的公司制作一个引人注目的30秒视频。视觉风格应简洁且具说明性，聚焦于问题/解决方案场景。权威的旁白将强调使用“媒体库/素材支持”和“AI化身”在“AI广告视频制作器”中高效且经济地实现高质量结果的价值。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我创建引人入胜的视频广告？
HeyGen的AI广告视频制作器让您能够生成令人惊叹的高效视频广告。您可以利用动态、引人注目的模板，整合超现实的AI化身，并添加吸引人的效果和音乐，制作出让人停下滚动的广告，吸引您的观众。
HeyGen为广告制作提供了哪些创意资产和定制选项？
HeyGen提供丰富的创意资产，包括AI化身和演员，以及模板库。您可以使用品牌颜色自定义广告，使用文本提示生成脚本，并整合号召性用语元素以实现有效的信息传递。
HeyGen是否支持各种视频广告格式和尺寸？
是的，作为在线视频广告制作器，HeyGen支持不同社交平台的多种广告格式和尺寸。您可以轻松使用纵横比调整来适应您的AI视频广告，确保它们为每个投放位置优化。
HeyGen如何简化视频广告的创建流程？
HeyGen通过直观的拖放编辑器简化了视频广告的创建流程。这使得广告创建速度极快，让您能够高效地使用AI视频化身和脚本个性化内容。