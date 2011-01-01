在线AI广告视频生成器 用于高影响力的活动
通过利用逼真的AI虚拟形象和强大的AI工具，立即创建成功的广告并提升参与度。
不喜欢结果？
试试这些提示。
制作一个针对小企业主的动态15秒广告视频，帮助他们快速在社交媒体上推广服务。视觉和音频风格活泼且引人入胜，快速剪辑和充满活力的背景音乐确保立即吸引注意力。利用HeyGen丰富的模板和场景，这个AI广告创作工具可以直接从文本到视频脚本生成广告，使广告创作变得轻松快捷。
为营销机构开发一个鼓舞人心的45秒定制视频广告，展示客户的成功故事。视觉风格具有电影感和情感共鸣，配以专业、振奋人心的配乐和清晰可见的字幕以提高可访问性。该制作将大量依赖HeyGen的媒体库/素材支持，以找到完美的补充镜头，并通过准确的字幕/说明有效传达叙述。
为忙碌的企业家制作一个生动的20秒解释视频，展示在线工具的强大功能。视觉风格节奏快且现代，明亮的色彩和高能量的背景音乐保持观众的兴趣。这个在线AI广告视频生成器允许从文本提示即时生成视频，并具有调整纵横比和导出功能，以无缝适应各种平台的内容。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我使用AI创建成功的广告视频？
HeyGen使您能够轻松使用AI工具制作高影响力的广告视频。利用定制视频广告、AI虚拟形象和丰富的视频模板，实现创意控制并推动参与，确保您使用AI创建成功的广告。
HeyGen是否提供用于产品视频的逼真AI虚拟形象？
是的，HeyGen提供多样化的逼真AI虚拟形象和AI演员，非常适合讲述产品视频或增强您的定制视频广告。这确保您的品牌信息在广告视频中以专业且引人入胜的方式传达。
从文本提示生成定制视频广告的过程是什么？
HeyGen的直观AI视频广告生成器允许您将文本提示转化为完整制作的定制视频广告。只需输入您的脚本，HeyGen的AI就会即时生成您的视频，包含AI虚拟形象、旁白和动态场景，简化您的广告创作流程。
我可以使用HeyGen的视频模板简化广告创作流程吗？
当然可以。HeyGen提供丰富的专业视频模板库，旨在加速您的广告创作流程。这些模板提供了创意的起点，使视频生成即时化，并为您的广告视频提供一致的品牌形象。