电商AI广告视频生成器：立即提升销售
即时创建令人惊叹的产品视频。我们的从脚本到视频功能确保创意控制并节省宝贵时间。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个吸引人的45秒产品视频，目标是希望提升在线形象的时尚和美容电商品牌。视频应采用奢华和流畅的视觉风格，使用柔和的灯光和优雅的过渡，配以精致、低调的背景音乐。展示AI虚拟形象如何展示不同的服装或化妆应用，展示HeyGen的“AI虚拟形象”功能如何在无需传统拍摄的情况下让产品栩栩如生。
制作一个动态的20秒社交媒体广告，专为寻求高效广告创作的数字营销人员设计。采用充满活力和动感的视觉风格，使用大胆的色彩和快速的文字动画，配以现代、吸引人的广告曲。此提示强调用户的“创意控制”，展示HeyGen的“纵横比调整和导出”功能如何快速适应Instagram Reels和TikTok等各种社交平台的内容，确保最大参与度。
为电商企业家制作一个信息丰富的60秒视频，探索AI广告对其业务的好处。视觉美学应干净专业，使用解释性图形和屏幕文字，配以清晰、权威的“语音生成”。详细说明像HeyGen这样的“电商AI广告视频生成器”如何降低制作成本和时间，利用HeyGen的高级“语音生成”简单有效地讲解复杂概念。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何增强我电商产品视频的创意控制？
HeyGen提供强大的创意控制工具，让您可以使用AI虚拟形象和可定制模板生成动态的电商产品视频。您可以轻松地将脚本转化为引人入胜的视觉叙述，确保您的品牌信息得到完美传达。
HeyGen能帮助创建吸引人的社交媒体UGC广告吗？
当然可以。HeyGen是一个有效的AI视频广告制作工具，简化了真实UGC广告和社交媒体广告的创建。利用预建广告模板和AI演员快速制作高度吸引人的内容，非常适合各种在线视频广告活动。
是什么让HeyGen成为电商企业高效的AI广告视频生成器？
HeyGen作为领先的电商AI广告视频生成器，通过从文本即时生成视频，大大降低了制作成本和节省了时间。我们的平台允许企业快速创建高质量的AI广告，无需大量资源。
HeyGen如何支持各种产品视频的AI广告制作规模化？
HeyGen简化了AI广告的制作，使您能够在多个平台上扩展多个产品视频的内容创作。通过文本到视频生成和纵横比调整等功能，您可以高效地调整和分发您的广告活动。