电商AI广告视频生成器：立即提升销售

即时创建令人惊叹的产品视频。我们的从脚本到视频功能确保创意控制并节省宝贵时间。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
开发一个吸引人的45秒产品视频，目标是希望提升在线形象的时尚和美容电商品牌。视频应采用奢华和流畅的视觉风格，使用柔和的灯光和优雅的过渡，配以精致、低调的背景音乐。展示AI虚拟形象如何展示不同的服装或化妆应用，展示HeyGen的“AI虚拟形象”功能如何在无需传统拍摄的情况下让产品栩栩如生。
示例提示词2
制作一个动态的20秒社交媒体广告，专为寻求高效广告创作的数字营销人员设计。采用充满活力和动感的视觉风格，使用大胆的色彩和快速的文字动画，配以现代、吸引人的广告曲。此提示强调用户的“创意控制”，展示HeyGen的“纵横比调整和导出”功能如何快速适应Instagram Reels和TikTok等各种社交平台的内容，确保最大参与度。
示例提示词3
为电商企业家制作一个信息丰富的60秒视频，探索AI广告对其业务的好处。视觉美学应干净专业，使用解释性图形和屏幕文字，配以清晰、权威的“语音生成”。详细说明像HeyGen这样的“电商AI广告视频生成器”如何降低制作成本和时间，利用HeyGen的高级“语音生成”简单有效地讲解复杂概念。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

电商AI广告视频生成器的工作原理

轻松为您的在线商店创建引人入胜的产品视频。使用AI生成高质量、专业的广告内容，节省时间和资源。

1
Step 1
选择您的起点
首先从为电商设计的各种预建广告模板中选择。只需输入您的产品详细信息即可启动视频创作，确保快速有效的开始。
2
Step 2
添加AI虚拟形象和品牌
通过整合引人入胜的AI虚拟形象提升您的产品广告。这些数字主持人可以展示您的电商产品，无需传统拍摄成本，增添人性化元素。
3
Step 3
应用语音和字幕
通过自动生成字幕/说明文字优化广告的覆盖面和可访问性。这确保了您的信息在各种平台上的社交媒体广告中清晰有效。
4
Step 4
导出您的最终视频
完成所有自定义后，立即生成您的视频广告。以所需的格式和分辨率导出，准备立即用于您的电商产品页面或社交媒体活动。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户推荐

将客户成功故事转化为引人入胜的AI驱动视频推荐，以建立信任并提升您电商网站上的产品销售。

常见问题

HeyGen如何增强我电商产品视频的创意控制？

HeyGen提供强大的创意控制工具，让您可以使用AI虚拟形象和可定制模板生成动态的电商产品视频。您可以轻松地将脚本转化为引人入胜的视觉叙述，确保您的品牌信息得到完美传达。

HeyGen能帮助创建吸引人的社交媒体UGC广告吗？

当然可以。HeyGen是一个有效的AI视频广告制作工具，简化了真实UGC广告和社交媒体广告的创建。利用预建广告模板和AI演员快速制作高度吸引人的内容，非常适合各种在线视频广告活动。

是什么让HeyGen成为电商企业高效的AI广告视频生成器？

HeyGen作为领先的电商AI广告视频生成器，通过从文本即时生成视频，大大降低了制作成本和节省了时间。我们的平台允许企业快速创建高质量的AI广告，无需大量资源。

HeyGen如何支持各种产品视频的AI广告制作规模化？

HeyGen简化了AI广告的制作，使您能够在多个平台上扩展多个产品视频的内容创作。通过文本到视频生成和纵横比调整等功能，您可以高效地调整和分发您的广告活动。