AI广告视频生成器：快速创建高转化广告
使用先进的从文本到视频技术，通过文本提示创建定制的成功视频广告，推动高参与度和转化率。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为营销机构和电商品牌开发一个45秒的引人注目的视频，突出定制视频广告在多样化活动中的强大作用。利用动态视觉美学，展示各种预制广告模板，配以清晰现代的语音生成，背景为精美的产品展示。该视频应展示HeyGen的模板和场景功能在制作高影响力广告中的多样性。
为寻求社交证明的D2C品牌制作一个真实的60秒AI广告推荐， featuring relatable AI actors sharing positive product experiences. The visual style should be warm and natural, using soft lighting and subtle background music, enhanced by automatic subtitles/captions to ensure accessibility. This aims to demonstrate how UGC-style video ads can be professionally produced with ease.
Create a concise 30-second video designed for social media marketers, focusing on generating winning video ads optimized for various platforms. The visual and audio style should be trendy and energetic, capturing attention with quick cuts and vibrant media library/stock support visuals, underscored by an upbeat, contemporary soundtrack. Emphasize the ease of aspect-ratio resizing & exports for seamless adaptation across social channels.
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化AI广告视频的创建？
HeyGen作为一个先进的AI广告视频生成器，允许用户快速创建定制视频广告。它利用文本提示中的AI演员和AI化身，提供显著的创意控制，制作出与观众产生共鸣的成功视频广告。
HeyGen为定制视频广告提供了哪些创意选项？
HeyGen提供了广泛的创意选项来生成定制视频广告，包括UGC风格的视频广告和使用预制广告模板的选项。用户可以轻松创建针对不同平台优化的多样化视频变体，甚至可以将URL转换为视频，实现简化的工作流程。
HeyGen能否支持多语言广告视频的创建？
是的，HeyGen使用户能够在超过50种语言中创建有影响力的广告视频，扩大其全球影响力。通过HeyGen，您可以整合AI演员，利用语音克隆实现自然的语音传递，并添加字幕，确保有效的视觉效果、语音解说和品牌就绪的过渡效果，适合多样化的观众。
HeyGen如何简化推荐AI广告的制作？
HeyGen通过作为一个高效的AI广告视频生成器，大大简化了推荐AI广告的创建。用户可以快速将文本提示转化为引人注目的视频， featuring AI Avatars, significantly reducing production time and effort.