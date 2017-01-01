AI广告创意生成器：立即提升您的活动
使用我们的AI广告创意生成器生成引人入胜的视频广告，并通过灵活的模板和场景实现轻松的品牌一致性，快速部署。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
对于数字营销机构和品牌策略师来说，在众多广告创意中保持轻松的品牌一致性至关重要。这个45秒的视频将采用精致、流畅的动画风格，配以权威且令人安心的声音，展示HeyGen的AI虚拟形象如何在所有活动中一致地代表您的品牌，确保每一件内容都能与您的核心信息产生共鸣。
探索AI广告创意生成器在制作引人入胜的故事广告中的强大功能，专为渴望探索创新格式的内容创作者和营销团队设计。这个60秒的叙述将展示鼓舞人心的电影视觉效果和引人入胜的叙述声音，突出HeyGen的语音生成如何通过情感和说服力的语调将您的脚本栩栩如生地呈现，为您的下一个AI广告活动增添活力。
电子商务营销人员和社交媒体经理可以彻底革新他们的广告创作过程，利用创新工具简化社交媒体管理。这个节奏快、现代化的30秒视频将直观地解释HeyGen的多样化模板和场景如何帮助用户快速生成大量引人注目的广告创意，配以清晰简洁的旁白和充满活力的图形，吸引注意力并推动参与。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何作为AI广告创意生成器服务？
HeyGen通过使用AI虚拟形象和先进的从文本到视频功能，将脚本转化为高质量的视频内容，轻松创建引人注目的视频广告。您可以快速生成多样化的广告创意，保持品牌一致性，使HeyGen成为广告的高效AI工具。
我可以用HeyGen创建什么样的视频广告？
使用HeyGen，您可以制作各种视频广告，从引人入胜的社交媒体管理内容到详细的故事广告，利用庞大的媒体库和可定制的模板。该平台支持各种纵横比调整选项，以便在所有平台上最佳显示。
HeyGen如何简化广告创作过程？
HeyGen通过提供预构建的模板、强大的品牌控制（如标志和颜色）以及自动语音生成，简化了广告创作。这确保了所有广告创意的品牌一致性，极大地简化了您的工作流程。
HeyGen能否帮助优化我的AI广告以适应不同平台？
虽然HeyGen主要专注于AI广告的创意生成，但其强大的导出选项和纵横比调整功能允许您根据不同平台的最佳传递方式定制内容。这直接支持您的整体AI优化策略，通过提供多样化的广告创意。