AI无障碍视频生成器：为所有人制作内容
使用强大的旁白生成功能为全球观众制作引人入胜的视频故事。
不喜欢结果？
试试这些提示。
制作一个60秒的简洁包容性视频，专为希望接触全球观众的教育工作者和国际企业量身定制。通过专业的多语言旁白和细腻、激励人心的背景音乐，这个视频展示了AI无障碍视频生成器的强大功能，利用HeyGen的旁白生成和字幕功能提供无缝翻译，确保在不同语言背景下实现个性化传播。
为销售团队和人力资源部门设想一个30秒的温暖友好的视频，以增强个性化传播。这个专业而引人入胜的作品，配以平静、令人安心的旁白和柔和的旋律，有效展示了HeyGen的AI虚拟形象和多样化的模板和场景如何快速创建引人入胜的视频，促进更强的联系并简化沟通。
为探索视频故事创作可能性的未来电影制片人和内容策略师设计一个50秒的实验性艺术视频。通过富有表现力的叙述性旁白，配合大气的音效和变化的音乐，突出HeyGen的从脚本到视频功能，结合其广泛的媒体库/素材支持，如何快速原型化引人入胜的叙事，轻松将富有想象力的概念变为现实。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升创意视频制作？
HeyGen是一个强大的AI视频生成器，将您的文字创意转化为引人入胜的视频故事。凭借其先进的AI虚拟形象和从文字到视频的功能，HeyGen使创作者能够快速制作高质量、引人入胜的视频，而无需广泛的编辑知识。
HeyGen为个性化传播提供了哪些创意定制选项？
HeyGen提供广泛的定制功能，使用户能够根据特定需求或品牌身份定制视频。您可以利用多种模板，应用独特的AI风格，并使用品牌控制功能，如自定义标志和颜色，确保您的营销视频完美符合品牌个性化传播。
HeyGen能否高效地将文字提示转换为动态视频内容？
当然可以。HeyGen擅长将文字提示直接转换为动态视频内容，配有同步的旁白和AI虚拟形象。这一功能支持快速原型化，使您能够快速实现创意想法，使复杂的视频制作对每个人都变得可及。
HeyGen如何帮助克服视频创作中的创意瓶颈？
HeyGen通过提供丰富的模板选择和用户友好的界面，简化视频创作过程，帮助缓解创意瓶颈。用户可以尝试不同的AI动画，并轻松将图像整合到视频中，激发创意可能性，使他们能够轻松创建引人入胜的视频。