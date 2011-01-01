敏捷培训视频：掌握Scrum和基础知识
获取实用技能和在线敏捷课程。使用AI化身为您的团队创建引人入胜的学习计划。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个简洁的45秒教学视频，针对项目经理和团队负责人，展示“Scrum基础”和关键“实用技能”。专业且积极向上的视觉风格应包括屏幕文字以突出要点，利用HeyGen的“字幕/说明文字”并通过“媒体库/素材支持”提供相关视觉效果。
开发一个动态的30秒视频，面向开发人员和跨职能团队，展示有效的“敏捷团队实践”和“最佳实践”以用于日常操作。利用HeyGen的“从脚本到视频”功能生成清晰的叙述，辅以快节奏、视觉吸引力强的图形和音效，通过“纵横比调整和导出”优化适用于各种平台。
一个激励人心的50秒电影短片，面向组织领导者和团队教练，探讨有效“敏捷规划”的力量以促进创新。由多样化的“AI化身”传递的激励语调，应利用HeyGen的“模板和场景”创造引人入胜的视觉旅程，鼓励通过战略性敏捷采用实现持续改进的文化。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化敏捷培训视频的制作？
HeyGen通过AI化身和先进的语音生成功能，帮助您快速从文本脚本生成引人入胜的敏捷培训视频。这简化了高质量内容的制作，以发展实用技能。
我的敏捷学习视频有哪些品牌选项？
HeyGen提供强大的品牌控制，允许您将组织的标志和品牌颜色直接融入到敏捷学习视频中。利用可定制的模板和场景，保持所有在线敏捷课程的一致外观和风格。
HeyGen是否支持Scrum视频的无障碍功能？
是的，HeyGen会自动为所有Scrum视频生成字幕和说明文字，提高更广泛观众的可访问性。您可以轻松导出各种纵横比的视频，以便无缝集成到您的视频库或学习计划中，促进最佳实践。
HeyGen可以帮助教授哪些类型的敏捷基础知识？
HeyGen可以创建涵盖广泛敏捷基础知识的视频，从Scrum基础到敏捷规划和团队实践。利用AI化身和丰富的媒体库，制作引人入胜且激励人心的视频内容，以实现全面的学习计划。