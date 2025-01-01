使用我们的代理宣传视频制作者赢得更多客户
轻松将脚本转化为引人注目的视频宣传。使用HeyGen的从文本到视频功能赢得更多客户提案并推广您的服务。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为小企业主开发一个简洁的30秒营销视频，展示他们如何轻松创建引人入胜的内容。视频应具有友好、清晰的视觉风格和对话式的音频语调，利用HeyGen的AI虚拟形象和语音生成功能传递一个与观众产生共鸣的信息。
创建一个针对销售团队的60秒销售宣传视频，向潜在客户解释复杂的服务。视觉呈现应权威且清晰，配以专业且清晰的音轨，使用HeyGen的从脚本到视频功能确保准确性，并包括字幕以扩大可访问性，作为销售宣传视频制作者。
为企业家制作一个鼓舞人心的50秒视频演示，向投资者推介他们的创业想法，展示创新和未来愿景。该视频应采用创新、精致的视觉美学，结合现代库存视觉效果和自信的旁白，利用HeyGen的媒体库/库存支持和纵横比调整与导出功能，实现高影响力的专业效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何提升我的视频演示？
HeyGen让您轻松制作专业的视频演示。利用我们多样的专业模板和强大的在线编辑器，将您的想法转化为引人入胜的视觉叙事，非常适合投资者推介或客户提案。
HeyGen是否提供创意工具来制作引人入胜的宣传视频？
当然，HeyGen旨在激发您制作宣传视频的创意。通过逼真的AI虚拟形象、动态动画和丰富的媒体库，您可以轻松制作出真正引人注目的营销视频。
HeyGen如何简化AI驱动的销售宣传视频的制作？
HeyGen简化了成为顶级销售宣传视频制作者的过程。只需输入您的脚本，HeyGen的AI视频制作者将生成一个带有自然语音和AI虚拟形象的专业视频，为您节省时间和资源。
是什么让HeyGen成为有效的代理宣传视频制作者？
HeyGen作为一个出色的代理宣传视频制作者脱颖而出，因为其直观的拖放编辑器和全面的功能。它使代理机构能够快速创建高质量的品牌视频，用于各种客户提案和演示，确保专业和一致的品牌信息。