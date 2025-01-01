使用我们的代理宣传视频制作者赢得更多客户

轻松将脚本转化为引人注目的视频宣传。使用HeyGen的从文本到视频功能赢得更多客户提案并推广您的服务。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为小企业主开发一个简洁的30秒营销视频，展示他们如何轻松创建引人入胜的内容。视频应具有友好、清晰的视觉风格和对话式的音频语调，利用HeyGen的AI虚拟形象和语音生成功能传递一个与观众产生共鸣的信息。
示例提示词2
创建一个针对销售团队的60秒销售宣传视频，向潜在客户解释复杂的服务。视觉呈现应权威且清晰，配以专业且清晰的音轨，使用HeyGen的从脚本到视频功能确保准确性，并包括字幕以扩大可访问性，作为销售宣传视频制作者。
示例提示词3
为企业家制作一个鼓舞人心的50秒视频演示，向投资者推介他们的创业想法，展示创新和未来愿景。该视频应采用创新、精致的视觉美学，结合现代库存视觉效果和自信的旁白，利用HeyGen的媒体库/库存支持和纵横比调整与导出功能，实现高影响力的专业效果。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

代理宣传视频制作者的工作原理

使用AI驱动的工具轻松创建引人入胜的代理宣传视频和客户提案，将您的想法在几分钟内转化为专业的视频演示。

1
Step 1
选择您的基础
首先从各种专业模板中选择，或粘贴您的脚本以利用我们的从脚本到视频功能，立即生成视频的核心。这为一个有说服力的演示奠定了基础。
2
Step 2
用您的品牌定制
通过使用品牌控制添加您的代理商标志和品牌颜色来个性化您的视频。您还可以从媒体库/库存支持中加入独特的视觉效果，使您的宣传真正脱颖而出。
3
Step 3
加入AI虚拟形象和语音
通过添加AI虚拟形象来呈现您的宣传，使您的信息栩栩如生。通过自然的语音生成增强清晰度和参与度，确保您的演示既动感又专业。
4
Step 4
完善并导出您的宣传
在在线编辑器中查看您的视频，进行任何时间或内容的最终调整。一旦完善，轻松以各种纵横比导出您的宣传，准备好用于客户演示或投资者推介。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

制作动态社交媒体内容

轻松创建引人入胜的社交媒体视频和短片，以提升您的代理在线形象并与您的观众联系。

background image

常见问题

HeyGen如何提升我的视频演示？

HeyGen让您轻松制作专业的视频演示。利用我们多样的专业模板和强大的在线编辑器，将您的想法转化为引人入胜的视觉叙事，非常适合投资者推介或客户提案。

HeyGen是否提供创意工具来制作引人入胜的宣传视频？

当然，HeyGen旨在激发您制作宣传视频的创意。通过逼真的AI虚拟形象、动态动画和丰富的媒体库，您可以轻松制作出真正引人注目的营销视频。

HeyGen如何简化AI驱动的销售宣传视频的制作？

HeyGen简化了成为顶级销售宣传视频制作者的过程。只需输入您的脚本，HeyGen的AI视频制作者将生成一个带有自然语音和AI虚拟形象的专业视频，为您节省时间和资源。

是什么让HeyGen成为有效的代理宣传视频制作者？

HeyGen作为一个出色的代理宣传视频制作者脱颖而出，因为其直观的拖放编辑器和全面的功能。它使代理机构能够快速创建高质量的品牌视频，用于各种客户提案和演示，确保专业和一致的品牌信息。