课后项目视频制作器：今天就提升报名率
轻松创建引人入胜的学校营销视频，吸引学生和教育工作者，借助直观的模板和场景。
制作一个充满活力的30秒宣传视频，面向家长和潜在学生，展示课后活动的动态和益处。利用HeyGen的文本转视频功能快速生成引人入胜的内容，结合充满活力的视觉效果和欢快的音频风格，以提高报名率。
95/2000
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
示例提示词1
开发一个45秒的信息概览视频，面向教师和项目协调员，突出项目的教育价值和基于项目的学习机会。该视频应采用专业的视觉风格，并使用HeyGen的语音生成功能生成清晰的旁白，利用其模板和场景打造出精致的外观。
示例提示词2
为社区成员和潜在合作伙伴制作一个60秒的社交媒体视频，展示课后项目的积极影响和独特体验。采用温馨的视觉风格和鼓舞人心的背景音乐，通过字幕和HeyGen的媒体库/素材支持增强视觉效果，确保视频在线分享的可访问性。
示例提示词3
为现有学生及其家庭创建一个有趣的30秒回顾视频，总结近期活动并庆祝项目中的成就。采用活泼、动态的视觉风格和欢快的音乐，定制视频元素，利用HeyGen的AI虚拟形象创建引人入胜的角色，并通过调整纵横比和导出功能确保在各种平台上的广泛传播。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
1
Step 1
选择一个模板
从大量专业的“课后项目视频模板”中选择，适合各种活动和营销需求。这些预构建的“模板和场景”提供了完美的起点，确保瞬间呈现出精致的外观。
2
Step 2
添加您的内容
通过添加项目特定的照片、视频和文本轻松个性化您选择的模板。利用集成的“媒体库/素材支持”或上传您自己的素材，以“定制视频”内容，真正代表您的项目。
3
Step 3
应用专业润色
使用高级功能增强您的“教育视频制作器”项目。使用我们的“语音生成”工具生成自然的旁白，确保您的信息对学生和家长清晰且引人入胜。
4
Step 4
导出并分享
完成您的视频并准备分发。使用“纵横比调整和导出”优化您的视频以适应不同平台，然后轻松“在线分享视频”以提高报名率并推广您的课后项目。
常见问题
HeyGen如何提升我们的课后项目视频营销效果？
HeyGen让您能够轻松创建引人注目的课后项目视频。利用AI虚拟形象和可定制的模板来提高报名率，并有效地接触潜在学生和教育工作者。
HeyGen是否提供专门用于教育或课后内容的模板？
是的，HeyGen提供了大量的课后项目视频模板。这些模板允许教师和教育工作者快速定制各种活动和基于项目的学习的视频内容。
是什么让HeyGen成为所有技能水平都能使用的教育视频制作器？
HeyGen旨在提高效率，无需任何技能即可创建高质量的教育视频。其直观的界面和文本转视频功能使学生和教育工作者能够轻松制作视频。
HeyGen能否帮助制作适用于社交媒体平台的学校营销视频？
当然，HeyGen非常适合生成动态的学校营销视频，优化用于社交媒体。轻松创建并在线分享视频，以扩大您的影响力并吸引社区。