联盟推广视频制作工具：提升您的佣金
快速制作高转化率的推广视频，配有引人入胜的AI配音和可定制模板，适用于任何平台。
为电商营销人员和内容创作者制作一个90秒的宣传片，展示HeyGen如何轻松帮助他们制作多样化的产品视频。该视频将采用动态且引人入胜的视觉风格，展示各种产品镜头和不同的可定制模板，由友好的AI化身呈现。突出HeyGen的AI化身在无需昂贵的工作室设备的情况下，如何赋予产品故事生命的多功能性。
为社交媒体经理和数字营销机构开发一个45秒的视频，专注于HeyGen如何简化社交媒体的自动化内容创建。视觉风格必须快速、引人注目且充满活力，使用流行的背景音乐和易于阅读的字幕。该视频需要突出HeyGen高效的字幕功能，展示其如何提升短视频社交内容的可访问性和参与度。
为全球营销团队和机构制作一个全面的2分钟教学视频，详细说明HeyGen的视频编辑功能如何促进多平台分发的有影响力的营销材料的创建。视觉风格应精致且信息丰富，结合全球主题，展示各种资产的无缝集成，并辅以高质量的多语言配音生成。展示HeyGen的配音生成功能如何轻松触达多元化受众。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
HeyGen如何简化从文本到视频的创建过程？
HeyGen强大的AI视频制作工具可以轻松将您的脚本转化为引人入胜的视频内容。只需输入文本，HeyGen就能生成完整的视频，包含AI化身和同步的AI配音。这简化了整个视频编辑过程，使内容创建变得易于访问且高效。
HeyGen的在线编辑器提供哪些技术定制选项？
HeyGen通过其直观的在线编辑器和拖放界面提供广泛的定制选项。您可以个性化您的AI化身，使用各种可定制的模板和场景，并应用品牌控制，如标志和颜色。这确保您的推广视频完美契合您的品牌形象。
HeyGen能否生成字幕并适应不同的视频格式以便分发？
是的，HeyGen会自动为您的视频生成精确的字幕，增强可访问性和覆盖面。此外，您可以轻松下载各种纵横比的视频，优化用于不同社交媒体渠道的多平台分发，确保您的内容在各处都表现出色。
HeyGen的AI化身和AI配音技术如何运作以创建专业视频？
HeyGen利用先进的AI工具创建逼真的AI化身，可以用自然的表情和手势呈现您的脚本。结合高质量的AI配音生成，这项技术确保您的视频专业、引人入胜且极具真实感，大大简化了视频编辑和制作。