倡导 视频制作：用影响力提升你的活动
利用人工智能化身的力量进行有说服力的故事叙述，并通过引人入胜的视频内容增强您的宣传活动。
探索示例
Agent 是第一个创意引擎，能够将一个简单的提示转化为一整个视频。
在这个45秒的视频中，利用HeyGen的媒体库和库存支持，打造一个能与您的受众产生共鸣的意识提升活动。这个视频非常适合针对社交媒体上的年轻成年人的倡导性活动，将采用战略性的分发技巧来最大化覆盖范围。视觉叙事将会是时尚和现代的，确保您的信息脱颖而出。使用HeyGen的模板和场景可以简化制作流程，并保持专业的外观。
使用HeyGen的字幕和标题制作一段30秒的宣传视频，以确保无障碍和包容性。这段视频非常适合志愿者培训会议，将专注于清晰、简洁的信息传达，并辅以感人的宣传标题。视觉风格将会是简洁明了的，让内容本身更加出彩。借助HeyGen的宽高比调整和视频导出功能，您可以轻松地将视频适配到不同的平台。
使用HeyGen的AI驱动编辑制作一段90秒的宣传视频，以突出您的非营利组织工作的影响力。这段视频面向潜在捐赠者，将使用视觉叙事技巧来创造一个既信息丰富又鼓舞人心的故事。音频风格将是振奋人心和激励性的，旨在鼓励观众参与。HeyGen的配音生成将增添专业感，确保您的信息传达给观众，响亮而清晰。
创意引擎
没有团队。没有剪辑。只有你的AI 视频代理在工作
原生视频创作提示
Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.
端到端视频生成
Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.
构建时兼顾结构与意图
Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.
用例
HeyGen 通过提供AI驱动的工具来增强说服性叙事和战略性分发，从而赋能宣传视频制作者，增强宣传活动的影响力。
制作引人入胜的社交媒体视频.
Create compelling advocacy videos quickly to boost awareness and engagement on social media platforms.
启发并提升观众.
Craft motivational advocacy videos that resonate emotionally and drive action among viewers.
常见问题
HeyGen如何提升宣传视频制作的效果？
HeyGen提供了一整套倡导视频制作工具，包括AI虚拟形象和文本转视频功能。这些特性使非营利组织能够轻松创建引人入胜的视频叙事，确保他们的倡导活动能与观众产生共鸣。
是什么让HeyGen的宣传视频模板独一无二？
HeyGen的宣传视频模板旨在简化创意过程，让用户专注于说服性的叙事。通过可定制的品牌控制和丰富的媒体库，这些模板有助于打造能够吸引注意力的情感宣传标题。
HeyGen能帮助战略性地分发宣传视频吗？
是的，HeyGen支持战略性分发，提供针对不同社交媒体平台的宽高比调整和导出选项。这确保了您的宣传活动能够有效地触及正确的受众。
为什么人工智能驱动的编辑对倡导活动很重要？
HeyGen中的AI驱动编辑简化了视频创作过程，允许快速调整和增强。这种效率对于旨在制作有影响力的视觉叙事以支持筹款和意识提升活动的非营利组织至关重要。