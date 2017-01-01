您的倡导活动视频生成器，推动真正的改变
更快地创建引人注目的宣传活动。利用AI虚拟形象让您的故事栩栩如生，并为您的事业推动参与。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个针对年轻人和活动家的紧急60秒社交媒体视频，旨在推动对关键问题的关注。采用动态和有冲击力的视觉风格，配以欢快的背景音乐。利用HeyGen的从脚本到视频功能快速生成紧急信息，并通过字幕/说明文字在各种平台上实现最大可访问性。
一个信息丰富的2分钟宣传视频对于政策制定者和社区领导者至关重要，旨在通过权威、数据驱动的视觉方法和冷静、说服力强的旁白来解释复杂的社会问题。可以高效地使用HeyGen的多样化模板和场景进行结构指导，并通过媒体库/素材支持丰富内容。
制作一个鼓舞人心的45秒筹款广告，针对个人和企业赞助商，利用振奋人心的视觉和音频风格来唤起情感支持。这个AI视频应展示引人注目的AI虚拟形象，传达简短而有力的行动号召，并通过HeyGen的纵横比调整和导出功能确保在各种社交媒体和数字广告投放中获得最佳展示效果。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何从文本中创建AI视频？
HeyGen利用先进的AI虚拟形象将您的脚本转化为引人入胜的AI视频。只需输入您的文本，选择一个AI虚拟形象，HeyGen就会生成一个专业的视频，配有同步的语音生成和逼真的表情，简化您的文本到视频的创作过程。
我可以使用HeyGen自定义我的视频并加入自己的品牌和媒体吗？
可以，HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您整合您的标志、品牌颜色和自定义字体。您还可以上传自己的媒体来个性化HeyGen的各种视频模板，确保您的内容完美契合您的品牌形象。
HeyGen提供哪些多语言支持和可访问性功能？
HeyGen通过其先进的语音生成功能提供广泛的多语言支持，使您能够轻松触及全球观众。此外，它会自动生成字幕/说明文字，增强所有观众的可访问性和参与度。
HeyGen如何帮助非营利组织制作宣传活动视频？
HeyGen通过其AI视频生成器帮助非营利组织快速高效地创建引人注目的宣传活动视频。我们的平台简化了故事讲述，帮助组织推动参与并提高对其重要事业的认识，提供专业级的内容。