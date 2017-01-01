广告视频生成器：使用AI快速创建广告
轻松制作专业广告视频，利用我们丰富的模板和场景，让您成为AI视频广告制作专家。
开发一个针对电商品牌和产品经理的45秒产品视频，展示一项新软件功能。视觉风格应简洁专业，由一个友好的“AI化身”介绍关键优势，配以清晰权威的“语音生成”。背景音乐应低调且具有企业风格，确保重点放在产品说明上。
设计一个面向初创公司和内容创作者的60秒解释视频，以易于理解的方式详细介绍复杂服务。视觉风格应结合动画图形和简洁的屏幕文字，创造引人入胜的教育体验。友好的解释性语音将引导观众，并通过“从脚本到视频的字幕/字幕”功能生成的准确字幕进一步增强理解。
创建一个温馨的30秒视频短片，适合希望制作真实推荐视频或UGC广告的营销人员。视觉风格应温暖真实，展示不同个体分享积极体验，可能结合“媒体库/库存支持”中的相关素材以丰富故事。柔和、振奋人心的器乐曲应伴随视觉效果，创造一个值得信赖且易于联系的广告视频。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何帮助我高效创建引人入胜的视频广告？
HeyGen是一个直观的AI视频广告制作工具，让您快速制作高质量的视频广告。利用AI化身和从脚本生成的语音克隆，创建引人入胜的叙述，提升您的广告视频生成体验，快速且轻松。
HeyGen是否提供各种视频广告格式的创意灵活性？
是的，HeyGen为您的视频广告提供广泛的创意灵活性。利用多种现成模板，并根据您的品牌进行定制，支持从短视频广告到详细产品视频的各种格式，提供必要的纵横比调整和导出选项。
我可以用独特的品牌元素个性化我的广告视频吗？
当然可以。HeyGen提供强大的自动品牌控制，允许您轻松整合您的标志、品牌颜色和其他视觉元素。我们用户友好的拖放编辑器使广告视频模板的个性化变得简单，并确保品牌一致性。
HeyGen如何简化多样化视频内容的创建，如UGC广告或解释视频？
HeyGen简化了多样化视频内容的创建，包括引人入胜的UGC广告和信息丰富的解释视频。作为一个先进的AI视频广告制作工具，它提供直观的工作流程和功能，使内容创作者和营销人员能够高效地制作高效的广告视频。