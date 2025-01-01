广告报告视频制作器：创建动态视觉效果

轻松将复杂的营销数据转化为引人入胜的广告报告视频。我们的从脚本到视频功能简化了创作过程并提高了参与度。

想象一个30秒的营销报告视频，展示第三季度的表现，目标受众为营销分析师和小企业主。视觉风格应现代且数据驱动，具有简洁的图形和动态文本覆盖，音频应由清晰的AI生成旁白，以轻快、专业的语调呈现。利用HeyGen的从脚本到视频和旁白生成功能，快速将原始数据转化为引人入胜的叙述。

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为创意团队和营销机构开发一个45秒的动态营销报告视频，重点介绍最近成功的活动。视觉风格应具有吸引力和叙事导向，品牌一致的视觉效果和动画元素，配以激励人心的音乐和专业旁白。利用HeyGen的模板和场景作为起点，并通过其媒体库/素材支持丰富视觉叙述。
示例提示词2
创建一个60秒的视频广告，展示新产品发布的影响，目标受众为绩效营销人员和电子商务品牌。视觉风格应快速且引人注目，突出产品特性并展示A/B测试变体，配以充满活力、简洁的旁白和有冲击力的音效。结合HeyGen的AI虚拟形象展示关键统计数据，并添加字幕/说明以实现最大可访问性。
示例提示词3
制作一个简洁的15秒广告报告视频，专为社交媒体经理和内容创作者设计，以快速分享活动亮点。视觉风格需要短小精悍且视觉吸引力强，具有快速剪辑和用户生成内容的感觉，配以流行音乐和简短、引人入胜的旁白。强调HeyGen的纵横比调整和导出功能，以无缝适应各种社交平台的内容。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

广告报告视频制作器的工作原理

使用我们的AI驱动平台，快速轻松地将您的广告数据转化为引人入胜的专业视频报告。

1
Step 1
选择一个模板
从各种专业设计的“模板和场景”中选择，以快速为您的广告报告视频奠定基础。或者，粘贴您的脚本以生成AI视频。
2
Step 2
上传您的素材
通过从计算机上传或从平台内的广泛“媒体库/素材支持”中选择，整合您的广告数据、图表和品牌视觉效果。
3
Step 3
生成AI元素
通过“AI虚拟形象”增强您的报告，讲述您的数据，生成逼真的旁白，并自动添加字幕以提高可访问性和参与度。
4
Step 4
导出您的视频
使用“品牌控制（标志、颜色）”微调您的视频以确保一致性。然后，以您所需的格式和纵横比导出完成的广告报告，准备分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

以视觉方式呈现报告见解

.

将复杂的营销报告转化为引人入胜的AI视频，有效展示关键广告表现和客户成功案例。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助我创建引人入胜的营销报告视频？

HeyGen作为一个先进的AI视频创作平台，可以轻松将复杂的营销报告转化为动态、引人入胜的营销报告视频。利用现成的模板和场景以及AI虚拟形象，快速生成专业内容，使HeyGen成为一个有效的广告报告视频制作器。

我可以用HeyGen的AI视频广告制作器创建哪些类型的视频广告？

HeyGen的AI视频广告制作器使您能够制作各种成功的视频广告，包括UGC风格的视频广告、产品视频和一般广告视频。利用从脚本到视频和旁白生成功能，制作出高质量的内容，在各种社交平台上引起观众的共鸣。

我可以使用HeyGen自定义视频的品牌和视觉元素吗？

当然可以。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您加入自己的标志和品牌颜色，以在所有专业视频中保持一致的品牌形象。我们的拖放编辑器结合庞大的媒体库/素材支持，使您可以轻松个性化模板或创建自定义素材。

HeyGen如何简化营销活动的创意过程？

HeyGen的创意引擎，凭借其提示原生视频创作能力，显著简化了营销活动的视频生成全过程。这使得快速迭代和制作各种社交媒体视频成为可能，优化您的创意测试，节省时间和资源。