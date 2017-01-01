广告视频制作工具：打造引人入胜且高转化率的广告
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个动态的45秒宣传视频，目标是需要快速制作高质量视频广告的营销专业人士。视觉美学应简洁且节奏快，结合专业的库存视频和无缝过渡，并配有清晰、权威的旁白解释效率提升。强调HeyGen的从脚本到视频功能如何简化从文字到内容的创作过程。
创建一个引人入胜的60秒解释视频，专为内容创作者和教育工作者设计，帮助他们将大量材料转化为简洁、可分享的短片或在线视频广告。视觉风格应信息丰富且视觉刺激，利用动画文字覆盖和从HeyGen的媒体库/库存支持中提取的丰富视觉效果，配以友好、清晰的旁白。此提示强调了如何通过集成媒体资产轻松重新利用内容。
制作一个快速打击的15秒社交媒体广告，专为渴望立即吸引注意力并推动销售的电子商务企业量身定制。视觉和音频风格应明亮、醒目且视觉冲击力强，快速剪辑和明确的行动号召，突出产品。此短片将展示HeyGen中可轻松定制的模板和场景如何让企业在几分钟内推出引人注目的社交媒体广告。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI工具增强我的广告视频？
HeyGen通过利用先进的AI工具彻底改变了广告视频制作体验。您可以轻松地将脚本转化为引人入胜的视频广告，使用AI化身和文字转视频功能，使HeyGen成为创意营销活动中无与伦比的AI视频广告制作工具。
HeyGen提供哪些创意资源来制作引人注目的视频广告？
HeyGen提供丰富的视频模板库和引人入胜的动画，赋予用户无需广泛设计技能即可制作专业宣传视频的能力。其直观的界面和拖放工具使其成为在线视频广告制作的理想选择，能够打造动态且视觉吸引力强的营销视频。
我可以自定义HeyGen创建的视频广告的品牌吗？
当然可以！HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将独特的标志、颜色和视觉识别整合到每个视频广告中。这确保了品牌影片和宣传视频的一致性，准备好在您选择的所有社交平台上进行高质量导出。
HeyGen是否支持为社交媒体和其他平台优化的视频广告制作？
是的，HeyGen旨在帮助您创建针对各种目的地（包括社交媒体广告和YouTube广告）量身定制的有影响力的视频广告，具有灵活的纵横比调整功能。您可以轻松添加音乐集成和明确的行动号召元素，以最大化在不同社交媒体活动中的参与度。