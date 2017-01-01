解锁创意力量，使用我们的高级视频生成器
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
设想一个为企业人力资源部门制作的2分钟内部培训模块，展示使用HeyGen的“AI化身”进行新员工入职的简化“工作流程”。视频应采用引人入胜、专业且企业化的视觉美学，展示一个友好但权威的数字化身传递关键信息，专为关注高效“数字化身”在电子学习内容中的企业培训师设计。
设计一个动态的45秒产品说明视频，面向B2B产品经理和营销团队，展示HeyGen如何为复杂产品功能提供快速“AI视频创建”。采用快节奏、现代的说明视频美学，配以生动的动画和专业但积极向上的“语音生成”，清晰阐述复杂“音频生成”的优势。
为社交媒体经理和内容创作者制作一个引人注目的30秒宣传视频，突出使用HeyGen的“纵横比调整和导出”功能轻松适应各种平台的视频内容。视频应采用快速剪辑、充满活力的视觉风格，展示多样化的布局示例和动画文本，吸引那些寻求“高级视频生成器”以简化“模板”和多平台分发的人。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
HeyGen如何简化高级AI视频的创建？
HeyGen作为一个强大的AI视频生成器，利用复杂的从文本到视频技术和逼真的数字化身，将脚本转化为高质量视频，简化您的AI视频创建过程。
HeyGen为数字化身提供了哪些高级定制功能？
HeyGen为数字化身提供了广泛的定制选项，允许用户个性化外观，通过高级音频生成选择多样化的声音，并应用品牌控制如标志和颜色，以确保视频的独特性和专业性。
HeyGen能否增强现有的视频编辑工作流程？
当然可以，HeyGen是一款直观的AI视频编辑软件，可以无缝集成到您的内容营销工作流程中。它支持多种纵横比，提供丰富的媒体库，并提供灵活的导出选项以生成高质量视频。
HeyGen是否支持从多种输入生成AI视频？
是的，HeyGen支持从多种输入生成AI视频，包括将图像转化为视频，利用从文本到视频的功能进行增强，并提供社交媒体视频模板，使高级视频生成变得触手可及。