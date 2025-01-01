高级理解视频制作工具：AI打造惊艳内容

使用动态AI化身轻松创建高质量视频，吸引您的观众。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
设计一个针对教育工作者的90秒信息视频，阐释复杂的科学概念。视频应采用简洁的视觉风格，配以动画图形和友好、吸引人的AI化身声音，利用HeyGen的AI化身和字幕功能，提高学生的可访问性和理解力。
示例提示词2
制作一个针对内容创作者的45秒动态短视频，展示如何通过高质量视频提升在线影响力。这个充满活力的视频应结合现代背景音乐和视觉吸引力的场景，充分利用HeyGen的丰富模板和场景以及媒体库/素材支持，快速制作出令人惊艳的内容，无需复杂的编辑技能。
示例提示词3
释放高级理解视频制作工具的力量，设计一个30秒的产品亮点视频，专为科技爱好者打造。通过电子音乐和无缝过渡，这个未来感十足的展示将演示HeyGen的纵横比调整和多平台导出功能，以及其强大的从脚本到视频功能，实现快速内容迭代。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

高级理解视频制作工具的工作原理

释放内容的全部潜力。我们的高级AI视频生成器简化视频制作，将您的创意从脚本转化为惊艳的专业视频。

1
Step 1
粘贴您的脚本
将您的文本脚本粘贴到我们的高级AI视频生成器中，利用尖端的从文本到视频AI，立即将您的创意转化为初步视频草稿。
2
Step 2
选择您的化身
从多样化的AI化身中选择一个来为您的视频旁白，确保专业且吸引人的演示，量身定制您的内容。
3
Step 3
应用精细调整
利用高级视频编辑器来优化场景、添加音乐，并应用您的品牌控制，包括标志和颜色，打造精美的最终产品。
4
Step 4
导出您的视频
生成高质量视频，并以适合不同平台的多种纵横比导出，准备与您的观众分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训的参与度和保留率

将标准培训材料转化为动态AI视频，显著提高参与者的参与度和知识保留率。

常见问题

HeyGen如何提升我的创意视频制作？

HeyGen是一款高级理解视频制作工具，简化了创意项目中复杂的视频制作。您可以使用我们强大的从文本到视频AI，将脚本转化为引人入胜的解说视频或营销视频。

我可以用HeyGen的AI视频生成器生成哪些类型的内容？

使用HeyGen的AI视频生成器，您可以创建各种高质量视频，包括营销活动、企业沟通和教育内容。我们的平台通过AI化身和动态模板支持多样化的视频制作需求。

HeyGen是否提供可定制的AI化身和真实感的配音？

是的，HeyGen提供多样化的AI化身，能够有效地代表您的品牌或信息。您还可以直接从脚本生成自然的配音，确保所有视频内容的专业音频效果。

我可以轻松将品牌的视觉识别融入HeyGen制作的视频中吗？

当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制功能，允许您无缝地将您的标志、品牌色彩和其他视觉元素融入视频中。这确保了所有高质量视频中的品牌信息一致性。