高级技能教程视频生成器：掌握您的培训
轻松创建专业的员工培训视频和高级教育教程，配以令人惊叹的AI头像。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为企业人力资源部门创建一个45秒的员工培训视频，以专业且吸引人的美学风格展示新的公司政策，利用自定义AI头像在一致的品牌环境中，借助HeyGen的“AI头像”和“模板与场景”实现快速开发。
为小企业主设计一个30秒的营销解说视频，以动态、视觉吸引力强的风格展示新产品，结合屏幕文本和背景音乐，通过“字幕/说明”确保广泛的可访问性，并利用HeyGen的“媒体库/素材支持”丰富视觉效果。
制作一个50秒的视频，展示视频生成器的强大功能，面向有抱负的内容创作者，采用现代、充满活力的视觉风格，将UI交互与引人入胜的视觉效果相结合，突出HeyGen的“纵横比调整与导出”和高效的“从脚本到视频”功能。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化从文本到视频的创作？
HeyGen利用先进的“从文本到视频”技术将您的书面脚本转化为专业视频。我们的“AI视频生成器”让您无需复杂的编辑软件即可快速制作引人入胜的内容，并生成清晰的语音旁白。
我可以用HeyGen的AI头像创建什么样的内容？
HeyGen的“AI头像”适用于广泛的应用，包括动态的“员工培训视频”、“教育教程”和有影响力的“营销视频”。您可以在预制模板中利用这些头像，高效开发引人入胜的“企业培训模块”或“解说视频”。
HeyGen是否提供视频制作的自定义选项？
是的，HeyGen为您的视频制作提供广泛的自定义选项。您可以使用“预制模板”，整合自己的媒体，应用如标志和颜色的“品牌控制”，并调整“纵横比调整与导出”以适应各种平台。这确保您的视频与品牌形象完美契合。
HeyGen如何确保生成视频的可访问性和专业性？
HeyGen通过“自动字幕/说明”和高质量的“清晰语音生成”等功能优先考虑可访问性和专业性。这些工具确保您的视频易于更广泛的观众理解，并保持精致、专业的外观。