Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
制作一个30秒的社交媒体广告，目标是渴望推广在线课程的小企业主，利用多样化的HeyGen AI化身来吸引潜在学习者，并展示动态、积极的视觉效果，展示AI视频制作工具如何革新学校营销视频。
示例提示词2
为需要介绍新公司政策的企业培训师构思一个60秒的入门培训模块。该视频应利用HeyGen的综合模板和场景，实现权威但易于接近的视觉风格，并配以清晰的屏幕文字，证明教育视频制作工具在简化复杂教育材料方面的有效性。
示例提示词3
想象一个简洁的20秒“你知道吗？”解释视频，专为对尖端AI技术感兴趣的人士设计。其现代、快速的视觉效果，结合有力的HeyGen字幕/说明，将有效传达关键信息，展示文本到视频生成器和AI视频生成器在使复杂主题易于理解方面的强大功能。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

成人教育视频生成器的工作原理

使用我们用户友好的AI视频创作者轻松将您的教育内容转化为引人入胜的视频，旨在简化学习与发展。

1
Step 1
创建您的教育脚本
首先粘贴您的课程材料或关键学习点。我们的文本到视频生成器将把您的脚本转换为动态视频内容，作为您成人教育视频的基础。
2
Step 2
选择您的视觉效果
通过选择一个AI化身来展示您的内容，增强您的视频。这一功能使您的教育视频制作体验直观且视觉上引人入胜。
3
Step 3
生成引人入胜的旁白
通过AI生成的旁白使您的脚本栩栩如生。自定义声音、风格和语言以匹配您的教育材料，确保清晰且有影响力的传达。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过添加字幕并以您所需的纵横比导出完整视频来完成您的制作。您的成人教育视频现在可以在各个平台上分享。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

简化医疗教育

将复杂的医学信息转化为易于理解且高效的教育视频，供医疗专业人士和学生使用。

background image

常见问题

HeyGen如何将文本转化为引人入胜的视频内容？

HeyGen让您可以直接从脚本创建引人入胜的视频，作为强大的“文本到视频生成器”。只需输入您的“文本提示”，HeyGen的“AI视频生成器”就会通过动态视觉效果和“AI动画”将您的愿景变为现实。

HeyGen为视频创作提供了哪些类型的AI化身？

HeyGen提供多样化的逼真和定制“AI化身”，提升您的“教育视频制作工具”体验。这些化身可以通过自然的表情和动作传达您的信息，使您的内容更具吸引力。

HeyGen是否提供简化视频创作过程的模板？

是的，HeyGen提供丰富的专业“模板”库，旨在简化您的视频制作。这些预设计的布局使即使是初学者也能快速创建高质量内容，使HeyGen成为“用户友好的AI视频创作者”。

HeyGen能为教育视频生成AI动画和自然旁白吗？

当然，HeyGen擅长生成复杂的“AI动画”和逼真的“旁白”，以丰富您的“教育材料”。这种能力允许动态叙事，并确保您的“成人教育视频生成器”输出精致且专业。