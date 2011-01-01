广告教育视频制作器用于引人入胜的活动

将您的脚本快速转化为引人入胜的教育广告视频，利用HeyGen强大的文本转视频功能节省时间。

示例提示词1
开发一个45秒的“解释视频”，面向教育工作者和企业培训师，展示创建专业“AI教育视频制作器”内容的简便性。视觉设计应简洁且信息丰富，使用友好的“AI化身”清晰呈现复杂主题，并配有人声般的“语音生成”。该视频应激励观众简化学习材料的制作。
示例提示词2
制作一个动态的60秒营销视频，展示内容创作者如何将简单的“脚本”转化为高效的“视频广告”，适用于各种平台。视觉和音频风格应现代且有说服力，强调“从脚本到视频”的功能以及“字幕/说明文字”的便利性，以扩大覆盖面。目标是针对寻求高效内容本地化和灵活“纵横比调整和导出”的营销团队。
示例提示词3
想象一个为在线课程创作者和个体创业者设计的简洁30秒教育视频，突出他们如何轻松生成丰富的“教育视频制作器”内容。视频应具有快速节奏、视觉丰富的风格，利用“媒体库/库存支持”中的多样化资产快速说明概念，并通过自动生成的“字幕/说明文字”增强可访问性。核心信息是快速内容创建而不牺牲质量。
复制提示
粘贴到创建框中
观看您的视频栩栩如生
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

广告教育视频制作器的工作原理

轻松创建引人入胜的教育视频广告，吸引您的观众并有效传达您的信息，无需复杂的编辑软件。

1
Step 1
选择您的基础
从专业的“模板和场景”库中选择，或粘贴您的脚本以立即生成初始视频草稿，专为教育内容量身定制。
2
Step 2
添加AI化身和语音
通过添加逼真的“AI化身”来展示您的教育内容和人声般的语音，使您的广告栩栩如生。
3
Step 3
应用您的品牌
使用“品牌控制（标志、颜色）”整合您的品牌形象，并通过自动生成的字幕增强可访问性。
4
Step 4
导出和分享
利用“纵横比调整和导出”优化您的广告以适应任何平台，然后下载并在社交渠道上分享您的教育视频广告。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升社交媒体参与度

轻松创建引人入胜的短格式教育视频和剪辑，专为社交平台量身定制，以吸引和扩大您的观众。

常见问题

HeyGen如何帮助创建引人入胜的教育视频广告？

HeyGen通过提供多种可定制的视频模板，帮助用户创建专业外观的广告和教育视频。借助AI驱动的工具，您可以轻松添加动画、音乐和强有力的行动号召，以有效地在Facebook、YouTube和Instagram等社交平台上推广您的内容。

HeyGen是否提供用于解释视频的AI化身？

是的，HeyGen提供了一系列逼真的AI化身，可以传达您的脚本，非常适合制作引人入胜的解释视频和演示视频，无需演员。这些AI化身结合人声般的AI语音，使您的营销视频栩栩如生。

HeyGen为营销视频提供哪些品牌选项？

HeyGen提供强大的品牌控制，确保您的营销视频与您的品牌形象完美契合。您可以轻松使用品牌颜色和标志自定义模板，轻松创建专业外观的广告和教育内容，保持一致的视觉风格。

HeyGen如何简化AI教育视频的创建？

HeyGen通过将文本脚本直接转换为引人入胜的视频内容，简化了AI教育视频的制作。我们的在线视频编辑器允许快速调整，自动生成字幕，并提供各种库存照片和视频，简化整个视频广告制作过程。