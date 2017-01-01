管理员工作流程视频制作器：更快创建视频
通过AI虚拟形象简化您的管理员视频制作流程，将复杂的脚本轻松转化为引人入胜的视觉效果。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
展示一位企业培训师为新员工制作90秒的培训视频，利用HeyGen的AI虚拟形象在各个模块中保持一致的品牌和信息传递，采用引人入胜、专业的视觉风格和友好、信息丰富的AI配音，目标受众为人力资源专业人士和学习与发展经理。
描绘一位产品营销专家快速生成45秒的营销视频，以宣布新的技术更新，使用HeyGen的字幕功能提高可访问性，从简短的文字描述开始，目标受众为技术内容创作者，采用动态、现代的视觉风格和充满活力的AI配音来突出新功能。
描述一位运营经理需要解释复杂的工作流程管理系统；他们使用HeyGen的模板和场景功能进行端到端视频生成，制作一段全面的2分钟解释视频，采用详细的分步视觉风格和冷静、权威的AI配音，目标受众为系统集成商和流程分析师。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何实现从文本生成AI视频？
HeyGen通过将文本转化为视频，为用户提供强大的AI视频生成能力。只需输入您的脚本，HeyGen就能生成包含AI虚拟形象和逼真AI配音的引人入胜的内容，提供端到端的视频生成解决方案。
HeyGen能否简化企业团队的视频制作流程？
当然可以，HeyGen专为简化企业团队的流程而设计，作为高效的管理员工作流程视频制作器。它提供实时协作、强大的管理员控制和全面的工作流程管理功能，以优化您的整个视频制作流程。
HeyGen为视频提供了哪些定制和品牌控制？
HeyGen提供广泛的品牌控制，允许您通过可定制的模板无缝集成您的标志和品牌颜色。您还可以通过自动生成的字幕增强视频，并利用其丰富的媒体库/素材支持以获得专业效果。
HeyGen的AI虚拟形象如何提升培训或营销视频？
HeyGen的先进AI虚拟形象通过提供引人入胜、栩栩如生的演示者，显著提升培训视频和营销视频。这些虚拟形象可以通过动态配音生成传递定制信息，使您的内容更具影响力和可访问性。