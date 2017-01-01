行政工作流程视频生成器，简化SOP
通过AI虚拟人提升培训参与度，澄清复杂流程。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个45秒的说明视频，面向所有员工，展示通过公司门户提交请假申请的简单步骤。该视频应采用现代且简洁的教学视觉风格，确保通过屏幕文本和HeyGen的字幕功能提高可访问性。利用HeyGen的模板和场景以及媒体库/素材支持，快速组装引人入胜的视觉效果，阐明这一常见的行政流程。
为潜在客户制作一个30秒的营销视频，展示“行政工作流程视频生成器”如何革新他们的运营效率。视频需要动态且有冲击力的视觉风格，配以欢快的背景音乐和专业的AI虚拟人传达信息。突出HeyGen的从脚本到视频的快速内容创建功能及其多平台分发的纵横比调整和导出功能。
设计一个20秒的内部沟通视频，向所有现有员工宣布费用报告行政流程的小更新。视觉风格应简洁明了，结合企业品牌元素，配以直接清晰的AI语音。利用HeyGen的模板和场景保持品牌一致性，并利用其语音生成功能进行快速、专业的公告。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化创意专业人士的AI视频生成？
HeyGen通过允许用户将文本转化为视频，配以逼真的AI虚拟人和AI配音，简化了创意过程。这使内容创作者能够高效地制作各种用途的引人入胜的视频。
我可以自定义HeyGen创建的视频的视觉风格和品牌吗？
当然可以。HeyGen提供强大的品牌控制，包括自定义标志和颜色，以及可定制的模板和丰富的媒体库。这确保您的营销视频和其他创意内容完美契合您的品牌形象。
HeyGen的AI虚拟人和AI主持人具有什么功能？
HeyGen的AI虚拟人和AI主持人非常逼真，允许您使用先进的文字转视频技术直接从脚本生成专业视频内容。它们可以与AI配音结合，创造引人入胜的叙述和用户友好的UI演示。
HeyGen是否支持字幕/字幕和不同纵横比的创意内容？
是的，HeyGen自动生成高质量的字幕/字幕，以增强您的创意输出的可访问性和参与度。您还可以轻松导出准备发布的资产，并调整纵横比以在各种社交媒体平台上最佳显示。