广告视频制作工具：制作高转化率的视频广告
使用AI驱动的工具和数百个专业模板和场景，快速设计社交媒体定制视频广告。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
制作一个精致的45秒广告，面向电商品牌和数字创作者，强调AI视频广告生成器如何简化他们的营销工作，以制作定制视频广告。视频应采用干净、专业的视觉风格，可能会有一个优雅的AI化身在动画产品展示的背景下传递关键信息。音频将采用冷静、说服力强的专业语音，展示如何轻松将脚本转化为视觉叙事，利用从脚本到视频的功能。
为社交媒体经理和内容创作者开发一个充满活力的60秒宣传视频，寻求高效的制作工具。该视频应以快速节奏、视觉丰富的美学风格吸引注意力，结合多样的媒体库/素材支持镜头和引人入胜的文字覆盖，展示UGC广告创作的力量。充满活力的现代音乐将推动节奏，配以清晰的字幕/说明文字，以便在各个平台上实现无障碍访问，同时突出不同社交媒体格式的纵横比调整和导出功能的灵活性。
创建一个简洁的20秒视频，专为初创企业和企业家设计，重点通过直观的广告视频制作工具推动立即行动。视觉风格应简约而有冲击力，利用大胆的排版和流畅的过渡传达强烈的信息。由语音生成驱动的自信、简洁的语音将直接传达信息，可能会有一个引人入胜的AI化身，以增加人性化的触感，并在不必要的装饰下加强品牌的存在感。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化视频广告的创建？
HeyGen通过其直观的AI视频广告生成器，让您能够创建引人入胜的视频广告。利用AI驱动的工具和拖放编辑器，将脚本转化为引人入胜的定制视频广告，大大简化了广告创建过程。
我可以在HeyGen中自定义视频模板以匹配我的品牌吗？
当然可以！HeyGen提供了广泛的视频模板，完全可以自定义以符合您的品牌身份。轻松整合您的标志、品牌颜色和重要的行动号召元素，制作真正脱颖而出的定制视频广告。
HeyGen为吸引人的广告视频提供了哪些独特功能？
HeyGen通过逼真的AI化身提升您的视频广告，可以呈现您的信息，增强社交媒体上的观众参与度。您还可以整合动画场景和生成语音，使您的内容更加生动和有影响力。
HeyGen能多快帮助我制作各种视频广告？
作为一个强大的在线视频编辑器，HeyGen允许您快速制作适用于各种平台的高质量视频广告。利用其广泛的素材库和智能编辑功能，在几分钟内生成专业的广告视频，准备立即发布。