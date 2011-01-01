AI广告视频生成器：快速创建成功广告
通过我们强大的从脚本到视频功能，将脚本转化为高效的视频广告，无需编辑技能。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
创建一个专业且简洁的45秒视频，面向营销人员，展示如何高效地使用AI创建成功的广告。音频应充满活力，并配有激励人心的背景音乐。此视频应强调HeyGen广泛的“模板和场景”功能，让用户能够快速从预设计的布局中组装高质量的视频广告。
开发一个时尚、快节奏的60秒广告，专为希望在TikTok和Instagram等平台上提升参与度的内容创作者和社交媒体经理设计。此视频应展示如何轻松创建引人注目的社交媒体广告，利用HeyGen的先进“语音生成”功能为内容添加多样化且有影响力的旁白，确保音频引人入胜。
制作一个清晰且信息丰富的30秒视频广告，针对希望接触全球或多元化受众的企业，解释视频营销中可访问性的重要性。视觉风格应直接且图形简洁，视频必须突出HeyGen的自动“字幕/说明”功能，展示如何轻松为任何视频广告添加全面字幕以实现最大覆盖。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何利用AI创建成功的视频广告？
HeyGen的AI视频广告生成器利用先进的AI化身和从文本到视频的功能，简化高效视频广告的制作。营销人员可以轻松创建引人注目的社交媒体广告，吸引注意力并推动结果。
是什么让HeyGen的AI广告生成器易于营销人员使用？
HeyGen提供简单的拖放编辑器和大量视频模板，让没有编辑技能的用户也能制作专业的视频广告。您可以在平台内轻松生成语音并添加字幕。
HeyGen的AI化身能否提升我的视频广告活动？
当然可以，HeyGen的逼真AI化身能让您的脚本栩栩如生，使您的视频广告更具吸引力和活力。它们可以定制以有效传达您的关键信息和行动号召（CTA），提高活动表现。
我可以用HeyGen制作什么样的视频广告？
使用HeyGen，您可以制作各种高效的视频广告，专为社交媒体和其他数字平台量身定制。利用我们的AI广告视频生成器，从头开始创建有影响力的内容或通过定制现有视频模板。