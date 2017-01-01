广告视频生成器：使用AI创建高转化率广告
使用强大的从脚本到视频功能，轻松为您的营销活动制作高转化率的AI视频广告。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为电商企业和产品经理开发一个45秒的信息产品视频，展示一个AI化身清晰展示新产品的优势。视觉风格应简洁直接，配以友好且清晰的旁白，简明扼要地解释该产品如何解决日常问题。
为社交媒体内容创作者和品牌制作一个60秒的真实AI用户生成内容视频。叙述应突出如何利用HeyGen的旁白生成功能将原始素材转化为有影响力的故事，保持亲切且动态的视觉风格，并配以充满活力的音轨以吸引观众。
为营销机构和忙碌的企业家设计一个30秒的快速广告视频生成片段，重点展示将脚本转换为引人入胜的视觉效果的效率。展示HeyGen的从脚本到视频功能如何通过引人入胜的视觉风格和清晰的叙述简化内容创作，解决快速部署活动的挑战。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何提升我的广告视频创作过程？
HeyGen是一款强大的AI视频广告制作工具，允许营销人员和内容创作者通过文本提示快速制作引人入胜的AI视频广告，使用AI化身和动态模板。这简化了产品视频和其他宣传内容的创意流程。
是什么让HeyGen成为AI用户生成内容视频制作的理想选择？
HeyGen的平台使您能够通过逼真的AI化身和语音克隆生成真实感十足的AI用户生成内容视频。您可以使用文本提示来控制AI演员，轻松大规模制作用户生成风格的内容。
HeyGen能否帮助营销人员降低视频广告的制作成本？
当然可以。HeyGen提供直观的拖放编辑器和庞大的模板库，使营销人员无需高昂的制作成本或复杂的拍摄即可创建高质量的AI视频广告。这加速了各种活动的内容创作。
HeyGen如何支持为全球观众创建视频广告？
HeyGen支持超过50种语言，并包含AI脚本编写器，使内容创作者能够轻松本地化他们的视频广告。这使您能够通过个性化的AI生成视频内容接触更广泛的全球观众。