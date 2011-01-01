顶级广告视频示例，助力引人入胜的营销活动
从最佳广告视频示例中发掘创意灵感，并通过HeyGen的文本转视频功能提升您的品牌知名度。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
为一个新的营销活动开发一个简洁的15秒视频，宣布电商平台的限时促销，目标是寻找快速营销技巧的小企业主。利用快速、动态的剪辑、醒目的文字叠加和充满活力的语音生成来立即提升品牌知名度。
制作一个45秒的教学视频，演示一个复杂的软件功能，专为对生产力工具感兴趣的技术用户设计。视觉风格应干净且以教程为主，配有屏幕文字，支持清晰的教学语音，并通过相关的媒体库/素材支持增强上下文视觉效果，作为优秀广告视频示例。
设计一个引人入胜的60秒社交媒体视频，讲述一个客户成功故事，关于如何通过一项服务克服常见挑战，目标是对新技术持怀疑态度的潜在客户。视觉和音频风格应真实且类似采访，结合细微的动画以强调，并包括清晰的字幕/说明以增强故事叙述。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何简化高影响力视频广告的制作？
HeyGen通过将文本脚本转换为引人入胜的视频内容，利用先进的AI化身和专业模板库，简化了引人注目的视频广告制作。这使得营销人员能够高效地为各种平台制作动态视频广告。
HeyGen能否通过定制视频广告提升品牌知名度？
当然可以。HeyGen通过提供强大的品牌控制，包括定制标志和颜色，帮助企业在营销活动中提升品牌知名度。您还可以整合自己的媒体，确保每个视频广告都能反映您独特的品牌形象。
AI在HeyGen生成创意和有效视频广告中扮演什么角色？
HeyGen利用先进的AI技术来驱动逼真的AI化身和生成自然的语音，将脚本转化为创意视频广告。这项技术提供了令人难以置信的创意灵感，使您的视频内容能够进行引人入胜的故事讲述，而无需复杂的制作。
HeyGen如何支持社交媒体或YouTube广告等平台的多样化视频广告需求？
HeyGen通过提供灵活的纵横比调整和导出选项，支持多样化的视频广告需求，非常适合社交媒体和YouTube广告等平台。此外，自动字幕和说明确保您的视频内容可访问并优化以扩大覆盖面。