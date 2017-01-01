广告序列视频制作工具：AI驱动的视频广告创作

通过强大的从脚本到视频功能，轻松提升广告表现并创建令人惊艳的序列。

制作一个30秒的教学视频，目标是帮助那些在视频制作上遇到困难的小企业主，展示如何利用HeyGen作为AI视频广告制作工具。视觉风格应简洁现代，采用明亮、吸引人的图形和快速的场景切换，配以通过HeyGen的配音生成功能生成的热情友好的AI配音。叙述应突出模板和场景的定制化简便性，帮助他们快速制作出专业外观的广告，从而提升他们的在线形象。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
创建一个15秒的动态产品亮点视频，目标是帮助电商企业通过引人入胜的视觉效果和强有力的行动号召来提升销售。视频应具有快节奏、充满活力的视觉风格，利用鲜艳的色彩和快速的剪辑展示产品特性，背景音乐应为欢快的流行曲目。强调HeyGen的从脚本到视频功能结合其丰富的媒体库/素材支持，如何快速创建引人注目的视频广告，立即吸引客户参与。
示例提示词2
设计一个60秒的引人入胜的解释视频，面向内容创作者和社交媒体经理，展示如何使用HeyGen创建更个性化和有影响力的内容。视觉风格应以讲故事为导向，展示友好的AI化身通过流畅的动画和清晰的配音生成来演示复杂的想法。音频应温暖且鼓舞人心，确保信息易于理解。包括HeyGen的字幕/说明功能，以最大化在各种社交平台上的可访问性。
示例提示词3
制作一个简洁的45秒视频，展示为数字营销机构和活动经理创建广告序列的强大功能。视觉美学应简洁专业，使用品牌一致的颜色和流畅的过渡来传达战略的复杂性，配以引人注目且权威的配音。展示HeyGen的模板和场景如何快速适应，以及纵横比调整和导出如何促进在不同社交平台上的无缝分发，优化他们的营销策略以实现最大覆盖。
创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

广告序列视频制作工具的工作原理

利用AI驱动的工具和无缝定制，轻松制作引人入胜的广告序列，吸引您的观众并推动结果。

1
Step 1
使用智能模板创建广告
通过从为各种营销目标设计的专业模板和场景库中选择，开始您的广告序列。快速定制它们以适应您的品牌信息。
2
Step 2
添加引人入胜的AI元素
通过动态元素增强您的广告。整合逼真的AI化身来传达您的信息，或利用配音生成功能以专业的声音叙述您的内容。
3
Step 3
定制视觉效果和品牌
使用我们广泛的媒体库/素材支持来完善广告的外观，以找到完美的视觉效果。通过品牌控制应用您的品牌颜色和标志，以确保在整个序列中信息的一致性。
4
Step 4
导出到任何平台
完成您的广告序列，并利用纵横比调整和导出功能，为各种社交平台和活动量身定制您的视频。确保您的广告在每个分享的平台上都完美无瑕。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

展示客户成功

创建引人注目的AI驱动视频广告，以突出客户成功案例，有效建立信任并推动转化。

常见问题

HeyGen如何提升我在视频广告创作中的创意流程？

HeyGen是一个强大的AI视频广告制作工具，帮助您高效地创建视频广告。我们的平台利用AI将您的脚本转化为视频，允许您定制模板并开发引人入胜的广告序列以支持您的营销策略。

HeyGen是否支持高级创意元素，如AI化身和配音？

当然。HeyGen集成了先进的AI化身和强大的配音生成功能，使您的视频广告栩栩如生。您可以轻松使用我们直观的拖放编辑器添加这些元素及更多内容。

HeyGen如何简化为各种社交平台创建广告序列的过程？

HeyGen作为一个全面的广告序列视频制作工具，简化了为不同社交平台创建引人入胜的视频广告的过程。我们在线视频制作工具包括字幕/说明和丰富的媒体库/素材支持等基本功能，以最大化您的覆盖范围。

我可以使用HeyGen完全定制我的视频广告以反映我的品牌形象吗？

是的，HeyGen使您能够通过特定的品牌控制（包括标志和颜色）完全定制模板。这确保您的视频广告始终与您的品牌美学一致，并有效地融入您的行动号召。