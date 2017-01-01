广告序列视频生成器，用于制作引人入胜的视频广告
转变您的广告活动。我们的AI视频广告制作工具使用从脚本到视频的功能，快速专业地制作引人入胜的视频广告。
不喜欢结果？
试试这些提示。
开发一个45秒的产品演示视频，目标是希望扩大宣传的电商品牌和营销机构。视觉美学应简洁且以产品为中心，展示高质量的产品镜头和清晰的屏幕文字，配以专业、权威的旁白。展示HeyGen如何作为一个“广告序列视频生成器”，利用“AI化身”来令人信服地展示多样化的产品，并在各种广告中保持品牌一致性。
想象一个60秒的教程视频，面向希望个性化在线形象的内容创作者和个人品牌。视觉风格应活泼且充满活力，利用创意过渡和富有表现力的动画，配以充满活力的背景音乐。这个视频将展示HeyGen中“定制化”的强大功能，演示他们如何轻松定制“视频模板”，并通过真实的“语音生成”增强信息传递，实现独特的故事讲述。
为初创公司和有抱负的企业家制作一个简洁的15秒介绍视频，帮助他们快速创造影响。视觉和音频风格应简约且信息丰富，使用简洁的图形和友好、清晰的解说。这个简短的“视频广告”将快速传达HeyGen作为“在线视频制作工具”的价值，展示如何简单地从脚本将想法转化为引人注目的视觉效果，使用“从脚本到视频”功能，使专业视频创作变得触手可及。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何通过AI提升我的视频广告？
HeyGen允许您使用AI化身和先进的AI视频创作功能制作专业视频和引人入胜的视频广告。您可以轻松生成高质量的视频输出，以吸引观众的注意力。
HeyGen提供哪些可定制的视频模板？
HeyGen提供多种视频模板和拖放编辑器，帮助您创建符合品牌的专业视频。我们的在线视频制作工具为您的营销策略提供广泛的定制选项。
HeyGen能否将文本脚本转换为带有旁白的视频？
是的，HeyGen具备先进的从脚本到视频功能，使您能够将书面内容转化为动态视频广告。这包括专业的语音生成，以确保您的信息清晰传达。
HeyGen如何支持创建社交媒体视频广告？
HeyGen作为一个高效的广告序列视频生成器，非常适合制作引人入胜的社交媒体视频。您可以快速制作引人入胜的视频广告，以提升您在各个平台的在线存在。