广告创意生成器：提升您的活动ROAS
生成令人惊叹的AI广告创意，并使用强大的AI化身提升转化率。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
需要一个45秒的动态视频广告，面向希望优化活动表现的数字营销人员和电商品牌。视觉上，结合流畅的图形和快速剪辑，展示AI视频广告制作器的强大功能，配以充满活力、以结果为导向的配乐。此视频将突出HeyGen的丰富模板和场景如何帮助用户快速制作高转化率的视频，最终通过专业的旁白生成提升ROAS和转化率。
制作一个创新的60秒视频，专为寻求尖端视觉解决方案的创意机构和内容创作者设计。视频应采用视觉丰富且引人入胜的风格，展示AI化身在创造令人惊叹的视觉效果方面的独特可能性，仿佛虚拟拍摄。音频应激励人心且现代化。强调HeyGen的媒体库/素材支持和纵横比调整及导出，展示用户如何在不需要传统工作室成本的情况下生成多样且高质量的广告创意。
想象一个简洁的15秒视频，面向需要快速制作广告的初创公司和繁忙的营销人员。这个节奏快、直接的视频应具有生动的视觉效果和有力、自信的旁白。展示HeyGen广告创意生成器的速度和效率，特别强调用户如何从简单的想法到通过其文本转视频功能自动生成字幕/标题的精美视频，确保在各个平台上即时吸引和清晰传达信息。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
常见问题
HeyGen如何简化多样化广告创意的创建？
HeyGen是一个强大的AI广告生成器，简化了创建广告的整个过程。我们的AI驱动平台提供直观的工具，包括各种模板，使您无需丰富的编辑经验即可快速制作多样且引人入胜的广告创意。
HeyGen能否利用AI化身制作引人入胜的视频广告创意？
是的，HeyGen允许您将逼真的AI化身无缝集成到您的视频广告创意中，使其更加动态和引人入胜。作为领先的AI视频广告制作器，我们帮助您通过高质量的视觉效果和引人入胜的展示来吸引观众，为您的广告活动增色。
有哪些AI驱动的广告模板可用于加快广告创意生成？
HeyGen提供了一系列强大的AI驱动模板，旨在加快您在各种格式下的广告创意生成。这些专业设计的布局使您能够快速创建广告，从引人注目的图片广告到动态视频广告，确保效率和高视觉质量。
HeyGen是否支持品牌化和定制广告文案以实现有效的活动视觉效果？
当然。HeyGen提供全面的品牌控制，允许您将您的标志和品牌色彩直接融入广告创意中，以保持一致的视觉识别。您还可以轻松定制广告文案，确保您的信息与活动视觉效果完美契合，并引起目标受众的共鸣。