行动视频制作工具：创建有影响力的活动
通过强大的文本到视频生成功能，立即将您的脚本转化为引人注目的倡导视频，激发行动和变革。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
开发一个强有力的60秒叙事视频，倡导改善学校心理健康支持，目标是本地社区成员和潜在捐助者。采用富有同情心的访谈风格视觉方法，配以柔和的背景音乐，传达个人故事和这一事业的紧迫性。利用HeyGen的AI化身安全而有力地展现多样化的学生经历，使您的倡导视频制作更具影响力。
制作一个信息丰富的30秒视频，解释数字素养对老年人的重要性，面向家长、教育工作者和政策制定者。视觉风格应简洁明了，配以清晰的图形和简洁权威的旁白。利用HeyGen的语音生成功能传达专业且引人入胜的信息，使其成为关键教育内容的便捷在线视频制作工具。
设计一个动态的50秒公共服务公告，关于互联网隐私权，面向技术精通的个人和普通在线用户。该视频应采用大胆现代的视觉风格，配以动态文本动画和电子背景音乐以吸引注意力。撰写您的脚本，并让HeyGen的从脚本到视频功能将其转化为有影响力的短片，展示AI视频制作工具在关键活动中的力量。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
常见问题
是什么让HeyGen成为创意项目的优秀AI视频制作工具？
HeyGen通过其强大的文本到视频功能和逼真的AI化身，使创意人士能够轻松制作引人入胜的内容。用户可以通过可定制的模板和直观的拖放编辑快速实现他们的愿景。
HeyGen能否有效用作社会事业的倡导视频制作工具？
绝对可以。HeyGen提供了创建强大倡导视频所需的工具，利用AI化身和丰富的语音生成功能传达有影响力的信息。其品牌控制功能允许保持一致的视觉识别，非常适合行动和叙事视频。
我可以使用HeyGen的在线视频制作平台制作哪些类型的专业视频？
HeyGen的多功能在线视频制作工具支持制作各种内容，包括引人入胜的社交媒体视频、有影响力的营销视频和信息丰富的教育内容。用户可以通过庞大的库存媒体库和自动生成的AI字幕增强他们的项目。
HeyGen如何简化企业和创作者的视频制作流程？
HeyGen的视频制作平台通过AI化身将文本转化为视频并自动生成字幕，大大简化了制作过程。这种效率结合了各种平台的纵横比调整功能，使用户能够快速创建和发布高质量内容。