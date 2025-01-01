主动参与视频制作工具：吸引您的观众

通过动态内容推动互动并吸引注意力。使用从文本到视频的功能即时将脚本转化为引人入胜的视频。

155/2000

不喜欢结果？
试试这些提示。

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

示例提示词1
为小企业主开发一个45秒的精美解说视频，旨在展示“专业视频”形象。视觉美学应为简洁和企业风格，使用“AI化身”在极简背景下传递简明信息，配以平静、权威的声音。展示“从脚本到视频”的功能如何简化内容创作，使复杂的想法变得易于理解且专业。
示例提示词2
为教育工作者和培训师创建一个60秒的引人入胜的微课程，重点介绍HeyGen如何“让学习更具活力和记忆性”。视频应采用友好、插图式的视觉风格，配以清晰的动画文字覆盖，并辅以柔和的背景音乐。强调轻松添加“字幕/说明文字”以提高可访问性，并利用“媒体库/素材支持”丰富教学内容，将被动观看转变为“高参与度视频”。
示例提示词3
为内容创作者制作一个15秒的动态品牌短片，旨在通过“创意过程”重振他们的在线形象。视觉和音频风格应为时尚且充满活力，使用“可定制的视频模板”配以快速、强烈的动画和现代、免版税的音轨。此短片展示了“纵横比调整和导出”如何实现跨平台的无缝适应，确保您的“动态动画”在各处都完美呈现。
step previewstep preview
复制提示
step previewstep preview
粘贴到创建框中
step previewstep preview
观看您的视频栩栩如生
机器人脸部的背景图片机器人脸部的背景图片

创意引擎

无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。

基于提示的原生视频创建

Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。

端到端视频生成

Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。

以结构和意图构建

与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。

评价

主动参与视频制作工具的工作原理

将您的想法转化为引人入胜的互动视频，轻松实现观众参与并达成您的沟通目标。

1
Step 1
创建您的视频脚本
首先输入或粘贴您的脚本。我们的从文本到视频功能会立即将您的文本转化为视频，为您的高参与度内容奠定基础。
2
Step 2
选择互动元素
从自定义模板中选择，并为您的视频注入互动元素，如自定义行动号召，以直接吸引观众并推动参与。
3
Step 3
添加语音和字幕
利用我们的自动字幕功能确保您的信息清晰可访问。通过专业语音增强您的视频，以达到最大效果。
4
Step 4
导出并分享您的视频
通过纵横比调整和导出优化您的视频以适应各种平台。下载并在社交媒体和其他渠道分享您的专业、高参与度内容。

使用案例

使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。

提升培训参与度和知识保留

.

提升培训和教育内容的参与度和知识保留。

background image

常见问题

HeyGen如何帮助创建高参与度视频？

HeyGen是一款AI参与视频制作工具，简化了引人入胜视频的制作过程。它利用尖端的AI技术将您的想法转化为旨在吸引注意力和推动互动的动态内容，是理想的AI互动视频创作工具。

HeyGen能否利用AI化身和自定义模板制作引人入胜的内容？

当然可以。HeyGen提供多样化的真实AI化身和专业设计的模板，帮助您创建引人入胜的参与视频。这些可定制的视频模板和AI化身简化了您的创作过程，允许您实现视觉上吸引人的风格和动态内容。

哪些功能使HeyGen成为高效的主动参与视频制作工具？

HeyGen通过从脚本生成视频和高质量语音生成功能，成为高效的主动参与视频制作工具。此外，自动字幕和品牌控制等功能确保您的信息在各个平台上都能被访问并推动互动。

如何使用HeyGen使我的视频更具互动性以促进观众增长？

HeyGen通过在您的内容中直接集成自定义行动号召和动态元素，使您能够创建互动视频。这一功能帮助您最大化观众互动并推动潜在客户生成，有效促进整体观众增长。