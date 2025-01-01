为B2B决策者和IT经理制作一个1分钟的技术演示视频，展示HeyGen的AI驱动ABM视频功能如何简化个性化外展。视觉风格应专业且数据驱动，展示详细的UI元素并强调效率，配以清晰自信的旁白。利用HeyGen的AI虚拟人功能清晰呈现复杂信息，并利用其从脚本到视频的功能实现精准信息传达，确保每位观众都能理解此账户营销视频制作工具的技术优势。

