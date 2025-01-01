使用账户营销视频制作工具提升ABM效果
通过从脚本到视频的功能将您的脚本转化为引人入胜的ABM视频，提升参与度并推动管道增长。
不喜欢结果？
试试这些提示。
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
想象一个45秒的吸引人推广视频，面向市场经理和内容创作者，突出制作有效ABM视频内容的简单性。美学风格应动态现代，包含快速剪辑和生动的屏幕文字，配以欢快清晰的声音。展示使用HeyGen直观视频模板的快速创建过程，并利用其强大的语音生成功能轻松将脚本变为现实，使该平台成为影响力活动的首选在线视频编辑器。
开发一个90秒的教学视频，针对市场运营专家和销售赋能团队，重点介绍账户营销视频制作工具中的技术集成和工作流程自动化。视觉呈现应简洁且信息丰富，可能包括集成点和数据流的屏幕录制，配以精确的解释性声音。通过使用HeyGen的字幕功能确保关键信息的可访问性，并通过媒体库/库存支持中的相关视觉示例丰富内容，展示无缝的文本到视频转换。
制作一个引人入胜的60秒执行摘要视频，专为销售领导者和市场高管设计，展示个性化视频如何推动显著的管道增长。采用具有远见的高影响力视觉风格，使用专业动画展示业务成果，配以有说服力和自信的语气。通过利用HeyGen的纵横比调整和导出功能展示内容的适应性，并强调其从脚本到视频的功能如何在每个个性化视频中实现快速定制化信息传递，提升整体账户营销策略。
创意引擎
无需团队。无需剪辑。只需您的AI视频代理 工作
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。
基于提示的原生视频创建
Agent是第一个专为将单一提示转换为完整视频而构建的创意引擎。您描述想法。Agent 返回一个完全构建且可立即发布的资产。无需编写脚本、管理资产或手动拼接内容。
端到端视频生成
Agent处理整个视频创建过程。它根据您的想法撰写清晰且引人入胜的脚本，选择与语气和信息相符的图片，添加自然且具有情感意识的配音，应用编辑和过渡以获得精致的节奏，并完成字幕、时间安排和节奏以确保清晰度和性能。
以结构和意图构建
与依赖时间轴和手动组装的传统工作流程不同，Agent从头开始构建视频。每个输出都经过有意设计以符合您的目标。从信息和节奏到场景流程和受众适配。结果是一个连贯且以目标为导向的视频。
使用案例
使用 Avatar IV 以超写实的语音和动作让任何照片栩栩如生。
常见问题
HeyGen如何增强个性化ABM视频活动？
HeyGen作为一个AI视频生成器，利用先进的AI虚拟人和文本到视频技术来创建高度个性化的视频。这一能力对于目标账户营销外展和改善管道增长至关重要。
HeyGen提供哪些视频定制的技术能力？
HeyGen提供了一个强大的在线视频编辑器，具有拖放功能，允许用户实施全面的品牌控制。它还包括自动字幕和多样化的视频模板等功能，以实现实时定制。
HeyGen能否有效扩展ABM的个性化视频外展？
是的，HeyGen专为AI驱动的ABM视频制作工具而设计，以扩展您的个性化外展视频的努力。其高效的流程使团队能够快速生成针对特定账户的众多独特视频信息，增强ABM策略。
HeyGen如何简化专业ABM视频内容的制作？
HeyGen通过使用AI虚拟人将文本转化为视频，大大简化了视频制作，消除了复杂拍摄的需要。该平台的直观工具和品牌控制使得高质量品牌视频内容的快速创建成为可能。